Osmi potnik: Romul je že sedmi film iz franšize, a gre za samostojno zgodbo, postavljeno med dogodke prvega in drugega filma. Zgodba spremlja skupino obupanih mladih na rudarskem planetu, ki v orbiti odkrijejo zapuščeno vesoljsko postajo in upajo, da bodo na njej našli opremo za pobeg na bližnjo kolonijo. A glede na to, da gre za Osmega potnika, je seveda jasno, kaj jih tam čaka.

Rain je mlado dekle, ki jo korporacija Wayland-Yutani drži v praktično sužnjelastniškem odnosu. Obenem mora skrbeti za svojega brata Andyja, ki pa pravzaprav ni v sorodu z njo, temveč je odpadni android, ki ga je njen oče pred smrtjo sprogramiral za družbo in zaščito, a je zdaj že tako okvarjen, da je ona njegova skrbnica. Ko jo prijatelji povabijo, da se jim pridruži v vesolju na nevarni in nelegalni misiji, ki pa bi jim dala možnost, da zapustijo planet, je ni treba dolgo prepričevati. Hitro najdejo komore za kriogenično spanje, ki jih potrebujejo za pot, a morajo poiskati še dodatno gorivo. Po tega je treba v laboratorij Romul na drugo stran postaje in med potjo začnejo kmalu opažati nepojasnjene znake uničenja, vključno s pomenljivo razjedenimi tlemi.

Poglejte napovednik:

Kaj bo skočilo iz temnega prostora?

Romul v prvih scenah uspešno vzpostavi svet, v katerem se nahajamo, in zagrizeno motivacijo mladih junakov, nato pa se spremeni v napeto srhljivko, kjer ves čas pričakujemo, kaj bo skočilo iz naslednjega temačnega prostora. Ko junaki prispejo v laboratorij, ne razmislijo pred izklopom hladilnih naprav iz katerih pridobijo gorivo, kar seveda odmrzne parazitne oblike ksenomorfa, ki jih v trenutku napadejo. Da bi se rešili, Rain iz uničenega znanstvenega androida vzame program in ga vstavi v Andyja, ki z nadgradnjo dobi znanje o vesoljski postaji, a tudi nove, korporativne prioritete in britanski naglas.

Glavni zvezdnik se prikaže šele v drugi polovici filma, a je potem neustavljiv. Foto: Blitz Film

Preostanek filma se morajo junaki, ki preživijo prvi naval vesoljskih pošasti, prebijati skozi vesoljsko postajo, da bi se lahko rešili, preden se postaja zabije v asteroidni pas planeta – ali pa jih pobijejo ksenomorfi in druge grožnje. Tempo se niti za trenutek ne upočasni, temveč nenehno uvaja nove nevarnosti in preobrate, ki držijo gledalca v živčni napetosti, za nameček pa še kopico zares ostudnih prizorov, ki so docela v duhu zapuščine Osmega potnika.

Polno krvi in gravža

Romul je samostojna zgodba z navezavo na dogodke iz prvega filma iz leta 1979, vendar se režiser Fede Alvarez na razne načine pokloni vsem šestim filmom iz serije in za nameček še odlični videoigri Alien: Isolation, ki je prav tako postavljena v čas med zgodbi prvih dveh filmov. Te navezave so pogosto bežne in vizualne, tako da ni nobene potrebe po detajlnem poznavanju predhodnikov, da bi lahko cenili ta film. Še več, Alvarezu jih v veliki meri uspe izkoristiti, da z njimi vzpostavi bolj realističen, otipljiv svet, saj vključuje predmete in koncepte, ki mu dajo občutek vživetosti.

David Jonsson je kot android Andy prepričljiv skozi več programiranih preobrazb. Jonssona lahko spremljamo v seriji HBO Naložbe, kjer je zaslovela tudi Marisa Abela, zvezdnica biografske uspešnice Back to Black. Foto: Blitz Film

Žal to ne velja za prav vse reference. En ključni element Romula je namreč preveč dobesedno izposojen iz izvirnika in bi deloval bistveno bolje, če bi bil zgolj mimobežen, tako pa je mogoče videti, zakaj so nekateri kritiki poklon izvirniku opisali kot nekrofilski. To je seveda mišljeno metaforično, a ne pomeni, da film ni poln krvi in drugih grozljivih elementov, predvsem pa telesne groze, po kateri so filmi Osmi potnik znani. Fede Alvarez, ki je pred tem režiral film Zlobni mrtveci, obvlada žanr, vzpostavitev napetosti in prikaz prekomernega gravža, ki nikoli ni videti lažen, poceni ali pretiran.

Pozorni gledalci bodo opazili, da Rain v roki drži pulzno jurišno puško M4A1, enako, kot jo nosijo kolonialni marinci v Osmi potnik 2. Vsi ostali bodo videli puško, ki lahko ustavi ksenomorfa. Foto: Blitz Film

Odlično se obnese tudi večina zasedbe, predvsem Cailee Spaeny, ki smo jo nazadnje videli kot mlado Priscillo Pressley v filmu Priscilla. V vlogi Rain prikaže enako odločnost, neustrašnost in surovost, kot jo je Sigourney Weaver v prvih štirih filmih. Še bolj presenetljiv je David Jonsson v vlogi androida Andyja, ki uspešno preklaplja med sočutnim in ranljivim privzetim programjem in hladno učinkovitostjo nadgradnje. Čeprav gre za edinstveni in povsem celovit lik, uspeta Alvarez in Jonsson skozenj prikazati vse vidike kompleksnega nabora androidov iz Osmega potnika, od Asha iz prvega filma, do Bishopa iz drugega in Davida iz Prometeja in Zaveze.

Kadri, kot je ta z Isabelo Merced (Raziskovalka Dora, Sicario 2), pričajo o obvladovanju žanra grozljivke, ki ga prikaže režiser Alvarez. Foto: Blitz Film

Ali je Osmi potnik: Romul vreden ogleda?

Osmi potnik: Romul je napeta grozljivka, ki se odlično vklopi v širok in fascinanten svet te franšize. Gre za mojstrski dosežek, saj deluje kot samostojni film, obenem pa oboževalcem serije doda še veliko nostalgičnih poklonov. Za razliko od Deadpool in Wolverine so ti vključeni povsem organsko in se integrirajo v ritem zgodbe. Kot omenjeno, je nekaj izjem, ki lahko pokvarijo ta občutek, vendar je to odvisno od posameznega gledalca. A ne glede na to je Osmi potnik: Romul ena bolj napetih in vizualno osupljivih grozljivk leta.

Bu! Foto: Blitz Film

Osmi potnik: Romul (Alien: Romulus)



Režija: Fede Alvarez.

Igrajo: Cailee Spaeny, Isabela Merced, Archie Renaux, David Jonsson.

Žanr: ZF-grozljivka.

Dolžina: 119 minut. Fede Alvarez.Cailee Spaeny, Isabela Merced, Archie Renaux, David Jonsson.ZF-grozljivka.119 minut.

