Je bil Elvis spolni predator?

To so dejstva: Elvis in Priscilla sta se spoznala, ko je bil on star 24 let, ona pa zgolj 14. Ko je bila polnoletna, se je preselila k njemu, poročila pa sta se štiri leta kasneje. Leta 1973, po šestih letih zakona, ga je zapustila in odšla na svoje. Film Priscilla poda vpogled v obdobje iz njene perspektive, režiserka in soscenaristka Sofia Coppola pa s svojim značilno subtilnim pristopom zgodbo junakinje predstavi z vsemi utripajočimi alarmi tega razmerja, od groominga, do zlorabe mamil, flirtanja s kulti in absolutne kontrole, ki jo nad Elvisom izvaja v tem filmu nikoli prikazani Polkovnik. Tega je v lanskem filmu upodobil Tom Hanks, ki je za to vlogo prejel isto mero pozitivnih kot negativnih kritik. Kar sicer velja tudi za film Elvis.

Zvezdnik in deklica

Priscillo spoznamo kot nekoliko osamljeno 14-letnico v Nemčiji, kamor se je preselila z družino, saj je oče oficir. V kavarni jo opazi Elvis, ki jo prek prijatelja povabi k sebi na zabavo. V njunem prvem skupnem kadru režiserka skozi kamero, masko, igro in nenazadnje tudi razliko v višini jasno prikaže njuno razliko v letih in predvsem to, da je Priscilla pravzaprav še deklica. Elvisu je nemudoma privlačna, predvsem ker ga spominja na dom, čeprav je njegova vojaščina predstavljena kot zelo sproščena – Elvis denimo ne živi v vojašnici, ampak ima hišo, kjer mu družbo delajo prijatelji od doma in celo babica.

Jacob Elordi in Cailee Spaeny sta odlična v vlogah Elvisa in Priscille, v scenah kot je ta, pa se s prikazom razlike v letih in vpliva med njima izkaže tudi režiserka Sofia Coppola. Foto: Fivia, d.o.o.

Že pred začetkom snemanja je na osnovi scenarija filmu močno nasprotovala Elvisova hči Lisa Marie Presley, saj naj bi ta prikazoval njenega očeta kot spolnega predatorja. In to deloma tudi drži. Gledalec s sodobno optiko v Elvisovi maniri in uporabi na videz naključnih fraz hitro prepozna odraslega, ki s karizmo in manipulacijo vzpostavlja nadzor nad dekletom, jo postopoma izolira od njenega okolja in ji onemogoča, da bi si vzpostavila lastno družbo. A obenem je treba upoštevati, da je bilo družbeno okolje pred šestdesetimi leti precej drugačno in da je bilo tako razmerje pravzaprav sprejemljivo. Poleg tega film izrecno prikaže, da je Priscilla edina Elvisova mladoletna punca, tako da ga vseeno ne gre uvrščati v isto kategorijo kot denimo R. Kellyja.

Cailee Spaeney je pred vlogo Priscille Presley igrala že Eleanor Roosevelt, najbolj znana pa je iz serije Mare iz Easttowna. Foto: Fivia, d.o.o.

Mamila in čustven nadzor

To ne pomeni, da je Priscilla v njegovem zavetju na varnem. Ko Elvis zaključi z vojaščino, se s Priscillo pogosto slišita po telefonu, občasno ga uspe obiskati, nato pa se pri osemnajstih preseli k njemu v Graceland. Elvis ji kmalu predstavi amfetamine in druge tabletke, s katerimi si pomaga do energičnosti oziroma spanja, in mlada Priscilla se hitro navadi na uporabo, kadar je z njim. Težava je v tem, da je zaradi turnej in filmov vse pogosteje sama in izolirana v Gracelandu, kjer lahko v tabloidih prebira o njegovih romancah z zvezdnicami. Ko sta skupaj, njegovo vedenje postaja vse bolj dominantno, manipulatorsko in omejevalno, včasih celo nasilno.

Če je predlanski Elvis prikazoval kralja rokenrola kot žrtev manipulativnega managerja, ga Priscilla prikaže kot nekoga z jasnimi tendencami po čustvenem izkoriščanju in zlorabi drugih, vendar brez pravega namena oziroma zagona. Njegova recimo temu temna stran je predvsem posledica duševne stiske neobvladovanja slave, farmacevtskih koktajlov in alkohola, zmeraj prisotnih kimajočih prisklednikov in nikoli videnega, a več kot očitno prisotnega Polkovnika.

Jacob Elordi je zaslovel v seriji Evforija, letos pa je navdušil že v drami Saltburn, ki je pri nas, žal, nismo videli v kinu. Foto: Fivia, d.o.o.

Srhljiva romanca

Film tako Elvisa ne prikaže v dobri luči in ne glede na to, kako dobro je umeščen v čas in pod kakimi vplivi je Elvis, njegovih dejanj ni mogoče opravičiti. Tako je njuna romanca v prvi polovici filma srhljiva zaradi njene mladosti, v drugi polovici pa zaradi njegovega vse bolj egoističnega ravnanja, ki ne upošteva Priscillinih želja, hotenj ali ambicij. Žal je ta del tudi precej dolgočasen, saj so njune scene malodane variacija na temo njegovega ignoriranja in njenega nemega trpljenja.

Film se zaključi z njenim odhodom, ko se odpelje iz Gracelanda in jo vidimo prvič za volanom avtomobila. Po radiu odzvanja Dolly Parton z I Will Always Love You, kar ima dvojni pomen – tistega iz besedila pesmi in pa zgodovinskega, saj je Elvis neuspešno prepričeval Dolly, da mu dovoli narediti priredbo. Simbolno je to močan in učinkovit konec, a nič ne bi bilo narobe, če bi bil na vrsti že nekoliko prej.

Cadillac je darilo za maturo, a Priscilla vseeno ne more iz zlate kletke. Foto: Fivia, d.o.o.

Ali je film Priscilla vreden ogleda?

Priscilla je vsekakor zanimiv film in v mnogih pogledih odlična protiutež predlanskemu Elvisu. Nobenega dvoma ni, da film oziroma prikaz kralja rokenrola ne bo všeč marsikateremu Elvisovemu oboževalcu, a nenazadnje ne cilja nanje. To je zgodba o Priscilli in glede na to, da temelji na njeni avtobiografij in da je ona tudi soproducentka filma, je ta nedvomno verodostojen. Po drugi strani je to tudi film oskarjevke Sofie Coppole (Izgubljeno s prevodom, Nekje, Deviški samomori) in njen pečat je povsem očiten v vizualni podobi, sporočilnosti ter načinu predstavitve zgodbe. Zaradi nekoliko počasnega tempa se morda ne uvršča med njene najboljše izdelke, a je vsekakor vreden ogleda.

Foto: Fivia, d.o.o.

Priscilla

Režija: Sofia Coppola

Igrajo: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen, Dagmara Dominczyk

Žanr: Biografska drama

