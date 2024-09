Beetlejuice Beetlejuice je nadaljevanje kultnega filma iz leta 1988, ki oživi vse najboljše elemente klasike in doda nekaj novih komično-strašljivih elementov. Michael Keaton se vrača kot naslovni junak, demonski izganjalec živih, in kot je videti, strašno uživa v tej strašansko pretirani vlogi. Gledalci pa nič manj.

Če je bila glavna junakinja prvega filma darkerska najstnica Lydia v podobi Winone Ryder, v nadaljevanju ta čast pripade njeni najstniški hčerki Astrid, ki jo z ravno pravo mero navihanosti in zavijanja oči odigra Jenna Ortega. Lydia je to pot postavljena v vlogo nerazumevajoče in zaščitniške matere, vrača pa se tudi njena mačeha, umetnica Delia, ki jo ponovno igra Catherine O’Hara. Vse tri se zapletejo s silami onostranstva, Beetlejuice pa v dogajanje nenehno vnaša kaos in humor.

Poglejte napovednik:

Klasični Burton

Beetlejuice Beetlejuice je eno tistih nadaljevanj, ki niso bila dejansko potrebna, saj je prvi film krasno zaključil zgodbo, a je ustvarjalcem uspelo najti nov pristop in izkoristiti številne izstopajoče elemente izvirnika, ob tem pa se povsem izogniti izkoriščanju poceni nostalgije. Režiser Tim Burton in drugi ustvarjalci filma so to deloma rešili s popolnoma preveč nitmi zgodbe, ki se le bežno prepletajo. To je sicer lahko recept za propad, ampak tukaj se pokaže Burtonovo mojstrstvo, ko stranske vloge zapolni z izjemnimi igralci (Willem Dafoe, Monica Bellucci, Justin Theroux), ki poskrbijo za maksimalno prezenco.

Kamera ljubi Monico Bellucci. To pot še toliko bolj, ker je režiser Tim Burton njen novi partner (spoznala sta se na snemanju) in jo prikaže v še boljši luči. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Podoba filma je klasično Burtonovska, kar pomeni, da se bo zdel domač vsakomur, ki je kdaj užival ob Edvardu Škarjerokem, Predbožični mori, Mrtvi nevesti, Čarliju in tovarni čokolade, Mars napada! ter seveda izvirnemu Beetlejuiceu. Ob tem se pokloni tudi nekaterim drugim filmskim klasikam, pri čemer ubere pristope, ki so bodisi izredno subtilni bodisi tako izstopajoči, da postanejo huronsko smešni. A nobenega tovrstnega štosa ne vleče predolgo, temveč učinkovito drži tempo skozi ves film – tudi zaradi relativno kratke dolžine. V času, ko večina večjih filmov traja več kot dve uri, je zmožnost zaključiti zgodbo v 105 minutah pravi balzam.

Jenna Ortega je najbrž najboljša izbira za vlogo hčerke lika Winone Ryder, saj ji je uspelo doseči enak kulten status med darkerji kot Winoni v osemdesetih. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Noirjevsko resno

Celotna igralska zasedba je odlična in jo lahko primerjamo zgolj po tem, koliko so se igralci zabavali. Michael Keaton, ki je tudi 36 let kasneje pod obilno masko videti enako, nedvomno vodi kot ostuden, komičen demon. Vendar je Catherine O’Hara v vlogi neprizemljene umetnice Delie tudi v nadaljevanju tako prikupno prismuknjena, da jo je veselje gledati. Vseeno jo prekaša Willem Dafoe v vlogi umrlega igralca iz policijske serije, ki v posmrtnem življenju postane detektiv in to vlogo jemlje veliko preveč noirjevsko resno. In potem je tukaj Monica Bellucci v vlogi pravzaprav dobesedne femme fatale, ki se bolj ali manj sprehodi skozi film, a to stori s toliko karizme, da si jo zapomnimo.

Še en dokaz, da se je 73-letni Michael Keaton na snemanju zares zabaval. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Beetlejuice Beetlejuice uspe še ena, precej revolucionarna stvar. Lik Lydijinega očeta Charlesa Deetza se v nadaljevanju vrne le napol, in to v pristopu, ki bi ga lahko kopirali tudi drugi. Charlesa je v prvem filmu upodobil Jeffrey Jones, sicer znan tudi iz Eda Wooda in Ferrisovega prostega dneva. Jonesa so leta 2002 aretirali zaradi pedofilije, kar je seveda bolj ali manj končalo njegovo filmsko kariero. V Beetlejuice Beetlejuice se najprej pojavi kot plastelinska lutka v stop-animaciji, kot del zgodbe, ki jo pripoveduje nekdo o njegovi smrti. Po seriji peripetij se zaključi tako, da mu morski pes odgrizne glavo, tako da preostanek filma v posmrtnem življenju hodi naokrog brez glave. Tako za potrebe zgodbe lik preživi, vseeno pa ni potrebe po digitalnem poustvarjanju igralca, kot smo ga denimo spremljali pri nedavnem Osmi potnik: Romul .

Willem Dafoe je svojemu pestremu repertoarju z igralcem policista, ki v posmrtnem življenju postane detektiv, dodal še eno odbito vlogo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je Beetlejuice Beetlejuice vreden ogleda?

Vsekakor. Ljubitelji prvega filma – ki jih zaradi številnih televizijskih ponovitev v zadnjih 36 letih ne manjka – bodo vsekakor cenili vrnitev Beetlejuicea in odbitega posmrtnega sveta, ki ga je prvi predstavil. Razočarani ne bodo niti mlajši gledalci, ki jih bo pritegnila zvezdnica serije Wednesday, zadnjih dveh filmov Krik in aktualnega videospota Sabrine Carpenter, Jenna Ortega. Podobno kot izvirnik filmu namreč uspe narediti temačno čudaštvo zabavno, pri tem pa ne kopira izvirnih zapletov, temveč nenehno preseneča z novimi preobrati. Tudi v italijanščini.

Beetlejuice Beetlejuice



Režija: Tim Burton.

Igrajo: Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine O’Hara, Willem Dafoe, Monica Bellucci, Justin Theroux, Arthur Conti, Danny DeVito.

Žanr: Komična srhljivka.

Dolžina: 105 minut.

