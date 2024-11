Samo umori v stavbi je kriminalka in to ena boljših, ki jih trenutno lahko spremljamo, vsekakor pa najbolj zabavna. Na programu Star se je zaključila odlična tretja sezona, na pretočniku Disney+ pa še boljša četrta.

Zgodba se osredotoča na tri samotarske sosede v New Yorku, ki ugotovijo, da obožujejo isti podkast o razreševanju zločinov – takoj za tem pa naletijo na sumljivo smrt v svojem bloku in tako postanejo amaterski detektivi in podkasterji. V glavnih vlogah so izjemni Steve Martin, Selena Gomez in Martin Short, vsako nadaljnjo sezono pa se jim pridruži še kopica zvezdnikov. Tako je v zadnjih dveh sezonah gostovala večkratna oskarjevka Meryl Streep, ki naj bi se tako zbližala z glavnim igralcem Martinom Shortom, da so se pojavile govorice, da sta zdaj par tudi v resničnem življenju.

Poglejte napovednik:

Kdo je morilec?

Eden najbolj priljubljenih podžanrov detektivke je "kdo je storilec?" oziroma "kdogajeubiu", če se lotimo podobne okrajšave kot v angleščini ("whodunnit"). To so tiste, v katerih v končni sceni (običajno v salonu) detektiv razloži vse sledi in razkrije morilca. No, to morda velja za Hercula Poirota in Sherlocka Holmesa, medtem ko se Charles, Mabel in Oliver bolj ali manj spotikajo čez sledi, ki jih večino sezone vodijo v slepe ulice, a skoznje odkrivajo koščke morilske uganke, spoznavajo drug drugega in poskrbijo za komične zaplete.

Martin Short in Steve Martin sta prvič nastopila skupaj v komediji Three Amigos, tukaj pa sta tretjega "amigota", Chevyja Chasa, ki je že upokojen od igre, zamenjala z milenijsko zvezdnico. Foto: Star Channel

Samo umori v stavbi ima dva glavna aduta – prvi so odlični scenariji, pri katerih gledalec do konca ugiba o naravi morilca, medtem pa se v vsaki epizodi večkrat nasmeji in bolj približa junakom.

Drugi adut je odličen izbor glavnih igralcev. Steve Martin in Martin Short morda res že dolgo nista imela večjih uspešnic, a sta ob pravem materialu še zmeraj v odlični formi – Short je pred kamero ravno tako energičen, kot je bil v dvajsetih, Martin pa je manj neposredno klovnovski, a mu uspe izžarevati tragičnost propadlega, osamljenega klovna. In potem je tukaj Selena Gomez, proslavljena pevka in podjetnica (od nedavnega celo milijarderka), ki se na filmu in televiziji doslej ni posebej izkazala, a v kombinaciji s starejšima komikoma sproži nekakšno reakcijo, ki jih vse skupaj naredi bolj prepričljive, očarljive in zabavne.

Seleni Gomez je po dolgih letih flirtanja z igralstvom tukaj končno uspelo. Foto: Star Channel

Prilagojeni zvezdniki

Samo umori v stavbi se dobesedno osredotoča zgolj na preiskave umrlih v Arconii, kakor se imenuje blok, v katerem živijo Oliver, Charles in Mabel. V prvi sezoni je to njihov sosed, uspešen mlad podjetnik Tim Kono, v drugi pa je sprva videti, kot da je Mabel umorila nadležno starejšo sosedo, kar obrne vzorec preiskave. V tretji Oliverju in Charlesu uspe karierna vrnitev, ko prvi režira, drugi pa igra glavno vlogo v predstavi na Broadwayu, v kateri na zabavi po premieri (seveda v Arconii) umorijo zvezdnika. Četrta, podobno kot druga, nastavi lažne indice za umor, saj je videti, kot da je bil umorjen Charles, vendar je zgodba bolj kompleksna, amaterske detektive in podkasterje pa zamoti snemanje filma po dogodkih iz prve sezone.

Čeprav gre za komično serijo, je polna tudi dramatičnih trenutkov in junaki se pogosto znajdejo tudi v nevarnih položajih. Foto: Star Channel

Pri tem je še posebej zabavna izbira igralskega tria, ki ga upodobi v filmu znotraj epizode. Charlesa odigra Eugene Levy, Oliverja Zach Galifianakis, Mabel pa Eva Longoria. Zadnja je skoraj 20 let starejša od Selene Gomez, kar v seriji duhovito razložijo, da se je razlika v letih med izvirnim triom fokusnim skupinam zdela pretirana. To vsekakor drži na papirju tudi za Samo umori v stavbi, vendar je še en dokaz, da trženjske raziskave ne znajo predvideti odlične kemije med igralci. V tretji in četrti sezoni navdušujeta še Meryl Streep in Paul Rudd, v drugi pa Tina Fey. Vsi zvezdniki se odlično vključijo v ekipo, izstopa le Meryl Streep, ker je pač toliko boljša igralka, da (tukaj najbrž nehote) zasenči vsakogar.

Umor v stavbi Foto: Star Channel

Ali je serija Samo umori v stavbi vredna ogleda?

Ljubitelji kriminalk in komedij bodo v Samo umori v stavbi nedvomno našli veliko zase, saj deluje na obeh ravneh, izjemna igralska zasedba pa le še potencira humor in dramo. Ekipa že pripravlja peto sezono, ki je napovedana za prihodnje leto, medtem so prve štiri v celoti na voljo na Disney+ (žal brez slovenskih podnapisov), prve tri pa občasno predvajajo na Star Channel.

Samo umori v stavbi (Only Murders in the Building)



Avtorja: Steve Martin in John Hoffman

Igrajo: Steve Martin, Selena Gomez, Martin Short, Amy Ryan, Paul Rudd, Da’Vine Joy Randolph, Merly Streep, Cara Delevingne, Tina Fey, Nathan Lane, Jane Lynch, Kumail Nanjiani, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Eugene Levy, Shirley MacLaine, Matthew Broderick, Tea Leoni, Mel Brooks, Melissa McCarthy

Žanr: Komična kriminalka

Če iščete kaj podobnega

Če vam je Samo umori v stavbi všeč in ne želite čakati na peto sezono, si oglejte katero od spodnjih podobno odbitih krimikomedij, ki jih najdete na pretočnikih.

SkyShowtime: Poker Face

Glavna junakinja Charlie ima neverjeten talent, da zmeraj prepozna laž, kar jo pripelje navzkriž s kriminalci in tako je na begu po majhnih krajih ZDA. V vsaki epizodi smo naprej priča zločinu, izvemo tudi, kdo je storilec, nato pa se vklopi Charlie in postopoma razkriva odnose med liki ter vzroke za laži. V glavni vlogi je odlična Natasha Lyonne.

Apple TV+: The Afterparty

Podobno kot pri Samo umori v stavbi, smo tudi tukaj soočeni s truplom in neznanim storilcem, a medtem spremljamo policistko, ki zaslišuje osumljence na žuru po obletnici mature, vsaka izmed prič pa ji svojo zgodbo pove v drugem žanru: romantična komedija, muzikal, film noir, akcijski triler …

Netflix: Murderville

To ni klasična igrana serija, temveč improvizacija, v kateri komik Will Arnett igra detektiva Terryja Seattla, gostujoči zvezdniki, ki ga obiščejo, pa so skorajda prisiljeni v vlogo njegovega partnerja, čeprav sploh ne poznajo scenarija.