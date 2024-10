Sta ali nista par? Soigralca spet zasačili skupaj. #video

Igralca Meryl Streep in Martin Short sta pretekli konec tedna znova podžgala govorice, da sta v zvezi. Paparaci so ju ujeli, ko sta v Santa Monici odhajala z večerje, skupaj sedla v avtomobil in se odpeljala.

Poglejte:

Bencin na ogenj je prilil še Steve Martin, njun soigralec iz serije Samo umori v stavbi. Na Instagramu je namreč objavil fotografijo vseh treh, na kateri je njegov obraz prekrižan, s čimer namiguje, da se ob njima počuti kot peto kolo.

Da se med igralcema nekaj plete, se šušlja že vse od podelitve zlatih globusov v začetku letošnjega leta. Takrat so njuni predstavniki govorice zavrnili, a so 75-letno igralko in 74-letnega igralca nato večkrat skupaj opazili na večerjah, gledaliških predstavah in drugih dogodkih.

V seriji Samo umori v stavbi igrata zaljubljen par. Je fikcija postala resničnost? Foto: Guliverimage

Avgusta letos sta se na premieri četrte sezone serije Samo umori v stavbi držala za roke, po besedah očividcev pa sta si nato v dvorani izkazovala pristno naklonjenost. "Bila sta odlično razpoložena, smejala sta se in bilo je res ljubko," je za Page Six takrat povedal vir, "zagotovo se nekaj plete med njima."

Meryl Streep se je sicer lani po 45 letih zakona ločila od moža Dona Gummerja, s katerim že nekaj let nista živela skupaj, Martin Short pa je leta 2010 ovdovel po 30 letih zakona.