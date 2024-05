Ameriška igralka Meryl Streep bo na otvoritveni slovesnosti filmskega festivala v Cannesu 14. maja prejela častno zlato palmo, so sporočili organizatorji. 74-letna Streep je ena najbolj cenjenih igralk v zgodovini Hollywooda z rekordnimi 21 nominacijami za oskarja in tremi zlatimi kipci, piše francoska tiskovna agencija AFP.

"Njena filmska kariera obsega skoraj pet desetletij, ustvarila je številne mojstrovine. Zato je Streepova del naše skupne domišljije, naše skupne ljubezni do filma," so zapisali organizatorji festivala.

Posnela vrsto sodobnih klasik

Igralka je v svoji karieri posnela vrsto sodobnih klasik, od dram, kot so Lovec na jelene, Moja Afrika in Kramer proti Kramerju, do družinskih uspešnic, kot sta Hudicevka v Pradi in Mamma Mia!. V Cannesu je bila doslej le enkrat, leta 1989, ko je tudi prejela nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Krik v temi.

"Izjemno sem počaščena ob novici o tej prestižni nagradi. Nagrada v Cannesu je za mednarodno skupnost umetnikov vedno predstavljala najvišji dosežek v filmski umetnosti," je dejala v izjavi in dodala, da ob vseh, ki so bili počaščeni pred njo, "občuti v enako meri tako ponižnost kot vznemirjenje".

Pridružila se bo vrsti hollywoodskih veteranov

Meryl Streep se bo tako pridružila vrsti hollywoodskih veteranov, ki se bodo udeležili letošnjega festivala na francoski Azurni obali, vključno z ustvarjalcem Vojne zvezd Georgeem Lucasom. Slednji bo na zaključni slovesnosti festivala prejel tudi nagrado za življenjsko delo.

Filmski festival v Cannesu bo letos s častno zlato palmo počastil tudi legendarni japonski animacijski studio Ghibli. Studio, ki ga je pred 40 leti soustanovil Hayao Miyazaki, je po vsem svetu priljubljen z mojstrovinami, kot so Čudežno potovanje, Moj sosed Totoro ter Čarovnik Howl in gibljivi grad.