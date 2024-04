Salma Hayek in njen mož François-Henri Pinault sta pred kratkim praznovala 15. obletnico poroke. Igralka je ob tej priložnosti na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delila še nikoli videne fotografije z njune intimne poroke in navdušila.

57-letna mehiško-ameriška igralka ter 61-letni francoski poslovnež in izvršni direktor Keringa sta se poročila na valentinovo leta 2009 v Parizu. Večno zvestobo sta si sprva obljubila na intimni slovesnosti na sodišču, dva meseca kasneje pa še na razkošni poroki v Benetkah. Leta 2018 sta zaobljube obnovila na slovesnosti na otoku Bora Bora v Francoski Polineziji.

Eden najboljših dni v njenem življenju

Pred kratkim sta praznovala 15. obletnico poroke, Hayekova pa je ob tej priložnosti na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delila še nikoli videne poročne fotografije. Par se sicer redko pojavi skupaj v javnosti in tudi redko objavlja skupne fotografije na družbenih omrežjih.

"Ni besed, ki bi opisale blagoslov, ko najdeš svojo sorodno dušo. Za vse, ki ste jo našli, nikoli je ne jemljite za samoumevno. Za vse, ki je še niste, nikoli ne obupajte," je zapisala pod fotografije in dodala, da je bil to eden najboljših dni v njenem življenju.

Poroko je organizirala njena družina

Salma Hayek je lani v intervjuju za revijo Glamour razkrila, da se je poroke bala. Kot je priznala, na dan poroke sploh ni vedela, da se bo poročila. "Šlo je za intervencijo, ki jo je organizirala moja družina," je pojasnila. In dodala: "Poroka je bila na sodišču, ker so me odvlekli tja. Bila sem živčna. Potem je sledilo kosilo v hiši njegovih staršev. Moja tašča je že pripravljala kosilo. Nisem imela izbire."

Par ima skupaj 16-letno hčerko Valentino, ki sta se je razveselila že pred poroko. François-Henri Pinault ima iz prejšnjih razmerij še tri otroke – 26-letnega Françoisa, 23-letno Mathilde in 17-letnega Augustina, čigar mati je manekenka Linda Evangelista, Salmina dobra prijateljica.

Izvršni direktor podjetja Kering je postal leta 2005. Gre za francosko podjetje luksuznih izdelkov, ki ima v lasti znamke, kot so Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Creed in Alexander McQueen. Njegovo premoženje je ocenjeno na 40,1 milijarde dolarjev (37,42 milijare evrov), kar ga uvršča na lestvico stotih najbogatejših ljudi na svetu.

