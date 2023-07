Latino diva na enem izmed hrvaških otokov gradi svojo hišo

Arhitekt Amer Tanović se sicer trenutno ukvarja z dokončanjem hotela Hilton na Reki, kot je razkril v podkastu Sredinom pa pripravlja tudi načrt za hišo Salme Hayek, ki jo bo zgradila na enem od hrvaških otokov.

Za kateri otok gre, ni znano

"Gre za majhen otok na Hrvaškem, ne bom razkrival podrobnosti, saj je to Salmin prostor, da pobegne iz soja žarometov," je pojasnil v podkastu in dodal, da Salme sprva ni prepoznal, saj igralcev po videzu ne pozna, službo pa je dobil prek podjetja v New Yorku, za katero dela. "Vedo, da se ukvarjam s tem in da imam tukaj projekte, zato so me prosili, da prevzamem še ta projekt," je dejal.

Salmo Hayek je opisal kot preprosto žensko, ki je rada na Hrvaškem, kjer ne potrebuje telesnih stražarjev in lahko v miru uživa z družino in prijatelji. Igralka je sicer od leta 2009 poročena s francoskim poslovnežem Françoisem-Henrijem Pinaultom, s katerim ima 15-letno hčer Valentino.

V Hrvaško se je zaljubila leta 2019, ko je tam skupaj z igralcema Ryanom Reynoldsom in Samuelom L. Jacksonom snemala film Varuj mi ženo (The Hitman's Wife's Bodyguard).

