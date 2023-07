Umrla je pevka in igralka Jane Birkin

V 77. letu je umrla britansko-francoska pevka, igralka in aktivistka Jane Birkin. Zaslovela je v duetu s tedanjim partnerjem Sergeom Gainsbourgom, posebej s svetovno znano pesmijo Je T'aime... Moi Non Plus. Znana je bila tudi po sodelovanju z modno hišo Hermes, ki je po njej poimenovala znamenito torbico birkin.

V Veliki Britaniji rojeno igralko s stalnim prebivališčem v Franciji so našli mrtvo na njenem domu v Parizu, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP. V zadnjem obdobju je imela težave z zdravjem, zaradi katerih je morala odpovedati koncerte.

"Najljubša Angležinja Francije" je bila znana po razmerju in glasbenem sodelovanju s francoskim umetnikom Sergeom Gainsburgom. V 60. in 70 letih je veljala tudi za modno ikono.

Rodila se je leta 1946 v Londonu. Preživela je idilično otroštvo na angleškem podeželju, nato jo je osvojil "swinging London", kmalu zatem pa še odrske deske. Leta 1966 je nastopila v Povečavi Michelangela Antonionija in s svojo goloto razburila konservativnejše občinstvo, ki je bilo dodatno presunjeno tudi leta 1969, ko je z Gainsbourgom zapela sloviti duet Je T'aime... Moi Non Plus. Zaradi eksplicitne erotike je bila pesem v več državah prepovedana, kasneje pa je doživela številne priredbe.

Priljubljeni francoski pop zvezdnikom Gainsbourg, s katerim je bila več let v intimnem razmerju, je za njen krhki glas napisal številne pesmi. Mnoge so postale uspešnice, izvajala pa jih je tudi po ločitvi in po njegovi smrti leta 1991. Posnetke njegovih pesmi ali takšnih, ki so se večinoma navdihovale po njem, je zabeležila na petih albumih v živo.

Sodelovala je s številnimi znanimi glasbeniki

Sicer pa je v svoji karieri posnela še ducat studijskih albumov ter sodelovala s številnimi glasbeniki, kot so Feist, Paolo Conte, Beth Gibbons, Bryan Ferry, Rufus Wainwright in Johnny Marr iz zasedbe The Smiths. Na igralskem področju je med drugim znana po vlogah v filmih Smrt na Nilu in Zlo pod soncem, nastalih po romanih Agathe Christie, ter Lepe norice Jacquesa Rivetta.

Potomka igralke Judy Campbell in mati treh hčera, med njimi prav tako slavne igralke in pevke Charlotte Gainsbourg, je v Ljubljani nastopila dvakrat: leta 2004, ko je predstavila album Arabesque, ter leta 2012, ko je Gainsbourgove pesmi prepevala v okviru svetovne turneje ob 20-letnici njegove smrti.

Kot humanitarka je Jane Birkin sodelovala z Amnesty International, zavzemala se je za ogrožene otroke na vojnih območjih, posnela je film o aidsu ter obiskala Palestino, Ruando, Izrael ter Bosno in Hercegovino.