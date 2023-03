V 74. letu starosti umrla znana hrvaška pisateljica in esejistka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Njena dela so prevedena v skoraj vse evropske jezike, prejela je tudi številne mednarodne nagrade, kot je mednarodna nagrada Neustadt za književnost leta 2016. Foto: STA

Iz zagrebškega inštituta za multimedije so sporočili, da je v 74. letu starosti umrla na Hrvaškem rojena pisateljica in esejistka Dubravka Ugrešić, ki velja za eno najvidnejših evropskih prozaistk in esejistk.