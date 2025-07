Zadar: vdor nezadovoljnih staršev v srednjo šolo

Prvič so nezadovoljni starši protipravno vstopili v zadarsko medicinsko srednjo šolo zadnji dan šolskega leta, nato pa še naslednji dan. Gre za starše 19 učencev, ki zaradi neznanja niso izdelali razreda in ga bodo morali ponavljati.

Učitelje je morala zaščititi policija

Ravnateljica srednje šole Anita Basioli je morala zaradi nezadovoljnih staršev celo poklicati policijo, da so lahko zaščitili učitelje. "Vse leto smo opozarjali (starše, op. p.), da se njihovi otroci težko učijo. Zdaj jim je spodletelo in je konec. Neka mama je dramatično napovedala, da bo 'premaknila Velebit', da bo njen otrok lahko opravil razred. Velebita ni premaknila, ampak uporablja vsa možna sredstva," je dejala ravnateljica šole za zadarski.hr.

"Pri nezadovoljnih starših gre najpogosteje za starše, ki so vplivni in ki pritiskajo name in na učitelje," je dejala ravnateljica.

"Šola ni lahka in ne bi smela biti lahka"

Šolo je letos obiskovalo 391 učencev, nekateri starši pa so po padcih svojih otrok zahtevali nadzor. "Nadzor ni odkril nobenih nepravilnosti," je povedala Basiolijeva in dodala, da šola ne more popuščati, ko gre za znanje in odgovornost bodočih zdravstvenih delavcev.

"Nočemo, da medicinske sestre ne bi znale sestaviti infuzijskega razmerja. Šola ni lahka in ne bi smela biti. Ti ljudje bodo jutri držali naša življenja v svojih rokah. S tem se ne moremo igrati," je še dejala ravnateljica.