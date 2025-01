Na gimnaziji v Zadru so v začetku tedna za osem dni suspendirali dva dijaka, ker sta na družbenih omrežjih objavila t. i. seznam za odstrel. Na njem so imena desetih učencev in sedmih učiteljev, šola pa je s primerom takoj seznanila pristojne službe, poročajo hrvaški mediji.

Seznam sta sestavila dijak in dijakinja prvega letnika ene od zadrskih gimnazij, ob tem pa navedla, da je vse samo šala.

Dijaka sta takoj obžalovala svoje dejanje

Njuna razredničarka je za seznam izvedela v ponedeljek, na šoli pa so se takoj pogovorili z učencema, je v torek za hrvaško javno televizijo HTV pojasnila ravnateljica šole Sonja Šango. Poudarila je, da sta dijaka takoj obžalovala svoje dejanje, in obenem poudarila, da se šola na takšen seznam mora odzvati.

"Ravnali smo po protokolu za obravnavo nasilja med mladimi. Na razgovor smo povabili starše, pogovorili smo se z učencema in prizadetimi dijaki," je dejala. Pojasnila je še, da so obvestili vse pristojne službe, in ocenila, da so storili vse, da zaščitijo varnost učencev in učiteljev.

Starši obeh dijakov bodo pod nadzorom socialne službe

Dijaka, ki sta objavila seznam, so za osem dni izključili iz šole. V tem času bodo po besedah ravnateljice opravili pogovore s starši, učenci in učitelji ter na učiteljskem svetu odločili o ustreznem pedagoškem ukrepu. Starši obeh dijakov bodo po njenem mnenju tudi pod nadzorom socialne službe ali pa bodo morali vsaj na razgovor.

Hrvaško je konec decembra pretresel napad na eni od zagrebških osnovnih šol, v katerem je 19-letnik z nožem ubil sedemletnika, še tri učence in učiteljico pa ranil. Prejšnji teden so na eni od splitskih fakultet za en dan odpovedali predavanja, potem ko je eden od njihovih študentov na družbenem omrežju napovedal, da bo na tej ustanovi izvedel strelski napad.