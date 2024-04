Streljanje v osnovni šoli na Finskem

V streljanju v šoli na Finskem so bili ranjeni trije učenci, stari 13 let, je sporočila policija. Streljanje na osnovni šoli Viertola v Vantai je izbruhnilo danes zjutraj, malo po osmi uri.

Osumljenca so pridržali. Vsi vpleteni, vključno z osumljencem, so mladoletni.

Policija je lokalno prebivalstvo pozvala, naj se izogiba območju, poroča Sky News. Šolo, ki stoji v predmestju finske prestolnice Helsinki, obiskuje okoli 800 učencev od prvega do devetega razreda, starih od sedem do 16 let.

Finska televizijska hiša MTV Uutiset je poročala, da so na prizorišču reševalne službe, vključno z oboroženimi policisti.

Nekateri otroci naj bi se med napadom skrili, medtem ko so drugi, ki so jih starši uspeli kontaktirali po mobilnih telefonih, rekli, da so videli, kaj se je zgodilo.

