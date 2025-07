Ameriški predsednik Donald Trump je danes izjavil, da je afera z dosjeji pokojnega poslovneža in spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina velika prevara demokratov in "nekaterih neumnih republikancev, ki so padli v njihovo mrežo". Pri tem je pohvalil pravosodno ministrico Pam Bondi, ki da je objavila verodostojne informacije o Epsteinu.