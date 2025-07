V središču Belgije je izbruhnil velik požar, ki je dva dni pred odprtjem festivala Tomorrowland uničil glavni oder ene največjih glasbenih prireditev na svetu. Organizatorji so potrdili, da ni bilo poškodovanih, obiskovalcem pa sporočajo, da kamp ostaja odprt in festival – kljub požaru – še vedno načrtujejo izpeljati. Video požara je že zaokrožil po družbenih omrežjih.

Video prikazuje, kako je zagorelo v Tomorrowlandu

"Zaradi resnega incidenta in požara na glavnem odru Tomorrowland je bil naš ljubljeni glavni oder močno poškodovan," so v sredo zvečer v izjavi sporočili organizatorji festivala. "Lahko potrdimo, da med incidentom ni bil nihče poškodovan," so še dodali organizatorji.

SATANIC TOMORROWLAND STAGE BURNS TO THE GROUND DAYS BEFORE THE START OF THE FESTIVAL ⚠️ pic.twitter.com/SOuPFx51DG — Matt Wallace (@MattWallace888) July 16, 2025

Požar je na glavnem odru priljubljenega festivala Tomorrowland v belgijskem kraju Boom v provinci Antwerpen izbruhnil okoli pol osme ure zvečer. V daljavi je bilo mogoče slišati tudi ognjemete in pirotehnične izdelke. Za zdaj še ni jasno zakaj in kje se je začel požar.

V času požara na prizorišču še ni bilo obiskovalcev festivala, prisotnih pa je bilo približno tisoč članov osebja, ki so jih evakuirali, je poročal VRT. Festival elektronske plesne glasbe bi se moral sicer s prvim festivalskim vikendom začel v petek, a usoda festivala za zdaj še ni znana.

🇧🇪 Catastrophe à #Tomorrowland : la scène principale du festival est maintenant complètement détruite par les flammes, à quelques jours de l'évènement. pic.twitter.com/kxs3nsy2It — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 16, 2025

Organizatorji so v svoji izjavi dejali, da se bo kamp "DreamVille" na prizorišču odprl v četrtek, tako kot je bilo sprva načrtovano, in da so "osredotočeni na iskanje rešitev za festivalski vikend".

Morgan Hermans, ki živi v bližini prizorišča festivala, je v sredo za CNN povedala, da je sprva slišala ognjemete, zaradi česar je pogledala ven. "Blizu nas je bil le velik oblak ognjemetov in dima, zato je bilo malo strašljivo," je dejala prebivalka kraja v bližini festivala in dodala: "To je eden največjih dogodkov v celem letu. Naše mesto je zelo majhno, zato je noro in zelo zabavno, ko sprejmemo ljudi (z) vsega sveta. To je velika stvar, zato so bili vsi v Boomu za nekaj sekund malo prestrašeni."

Organizatorji so tudi zanikali lažna sporočila o odpovedi festivala, ki so se pojavila na spletu. "To so lažne novice," so sporočili.

Tomorrowland sicer velja za enega najbolj priljubljenih glasbenih festivalov v Evropi. Prvič so ga organizirali leta 2005, samo lani pa se je festivala udeležilo 400 tisoč ljudi.