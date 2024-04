V streljanju v Zagrebu ranjena ženska. Napadalec že prijet.

Zjutraj se je zgodilo streljanje na zagrebškem Kvatriću, kot domačini rečejo trgu Evgena Kvaternika. Ena ženska je bila pri tem ranjena, napadalca pa so med policijsko intervencijo prijeli. "Slišal se je krik, prišla je posebna enota," so povedale priče, poroča portal Index.hr.

Po poročanju bralcev je bilo v Livadićevi ulici slišati ženski krik, na kraj pa sta kmalu prispela posebna enota in reševalno vozilo. Del Livadićeve ulice pri trgu je bil blokiran, policija pa ni prepuščala vozil in pešcev.

Policisti so ranjeno žensko odnesli iz stanovanja in ji nudili zdravniško pomoč.

"Danes okoli 7.25 je na območju Maksimirja moški streljal v stanovanju in pri tem poškodoval družinskega člana," so sporočili s policije. Povedali so še, da je osumljenec pod njihovim nadzorom.

Obseg poškodb, ki jih je utrpela žrtev, ni znan, poteka pa policijska preiskava, s katero naj bi ugotovili podrobnosti dogodka.