Katastrofa na Poljudu: orkansko neurje odkrilo streho, stadion brez elektrike, škoda velika

Poljud je bil vedno ponos Splita, a današnje neurje ga je hudo ranilo. "Streha na stičišču južne in zahodne tribune je utrpela velike poškodbe, številne plošče je veter odnesel ali razbil," je klubski predstavnik Božo Pavković povedal za Slobodno Dalmacijo. Preostale plošče še vedno visijo, njihova stabilnost pa je vprašljiva. Grozi nevarnost novih zrušitev.

Hajduk's spokesperson, Božo Pavković, reveals that the situation at Poljud is concerning after today's storm:



"The roof at the junction of the southern and western stands has sustained significant damage, with a large number of Lexan panels being blown off or carried away by the… https://t.co/xveOmjGEZ6 pic.twitter.com/SLtcJZugC9