Nujna potovalna oprema za dopust: seznam za odrasle, otroke in starejše + ključen nasvet

TUKAJ IN ZDAJ je čas za pobeg v tujino. Pripravljate prtljago. Se veselite. Razmišljate o kopalkah, sončni kremi in napihljivem samorogu. Pripravite seznam potrebščin, ki bo olajšal pakiranje in pripomogel k udobnejšemu preživljanju dopusta. Tako bo prtljaga lažja, saj s seboj ne boste jemali nepotrebnih kosov oblačil, hkrati pa ne boste pozabili na svoj najljubši šampon.

A ena stvar pogosto uide s seznama: tisto, kar vam lahko reši kožo ali pa vsaj finančne posledice – zdravstveno zavarovanje za tujino.