Nova priložnost za van der Poela. Kaj pa Pogačar in Vingeaard? Bosta raje varčevala z močmi?

Četrta etapa letošnje Dirke po Franciji bo na las podobna drugi, v kateri so se za zmago v sprintu v klanec pomerili največji mojstri dirkanja Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard. Danes kolesarje na dobrih 174 kilometrih od Amiensa do Rouena čaka nekaj več kot dva tisoč višinskih metrov, posebej razgibanih bo zadnjih 30 kilometrov etape, v katerih je nagnetenih vseh pet kategoriziranih klancev. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.15, v cilju kolesarje pričakujejo po 17. uri