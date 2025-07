Predprodaja XYZVerse je dosegla vrh kriptorevolucije: ali lahko preseže vrednost ethereuma in bitcoina?

Institucionalni vlagatelji množično vstopajo v svet kriptovalut, tako da se predprodaja XYZVerse začenja v ključnem trenutku. Lahko ta novinec ponovi impresiven vzpon ethereuma v zadnjem desetletju ali doseže predvideni skok bitcoina na 108 tisoč dolarjev? V igri so visoki vložki, možnosti za velike donose pa so realne. Ta članek preučuje, ali je XYZVerse na poti do izjemne rasti.

Foto: XYZVerse

$XYZ želi doseči status G.O.A.T. – prvi vlagatelji pričakujejo velik donos

XYZVerse ($XYZ) je prinesel povsem nov koncept v nišo meme kovancev, saj združuje vznemirjenje, ki ga doživljamo ob spremljanju športa, s hitro energijo kriptovalut. Namenjen je strastnim oboževalcem nogometa, košarke, mešanih borilnih veščin (MMA) in e-športov. Gre za več kot le običajni žeton – gre za rastočo skupnost, ki je zgrajena okoli strasti do igre.

Z drznim ciljem Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse meri višje kot povprečen meme kovanec. To so opazili tudi uporabniki, saj je nedavno prejel naziv najboljši nov meme projekt.

Kaj loči XYZVerse ($XYZ) od drugih? Ni kratkoročen trend. Ta projekt ima jasno časovnico in predano skupnost, osredotočeno na dolgoročno rast.

Foto: XYZVerse

Žene ga športna miselnost. Žeton $XYZ je nastal kot ultimativni tekmec, pripravljen premagati konkurenco, in je na poti na zmagovalni oder s ciljem, da postane simbol tistih, ki živijo in dihajo šport in kripto.

$XYZ že kaže uspeh, še preden se je dobro uveljavil na trgu

Predprodaja $XYZ je v teku, kar omogoča dostop do žetona po posebni, predprodajni ceni.

Cena ob lansiranju na trg: 0,0001 USD

Trenutna cena: 0,003333 USD

Naslednja stopnja: 0,005 USD

Končni cilj: 0,02 USD

Po predprodaji bo žeton $XYZ dostopen na večjih centraliziranih in decentraliziranih borzah s ciljno ceno 0,10 dolarja. Če projekt zbere dovolj kapitala, bi lahko zgodnji vlagatelji dosegli donos do tisočkratne vrednosti glede na svoje vstopne vložke.

Do zdaj je bilo vloženih več kot 13 milijonov dolarjev, kar kaže močan interes trga. Pomembno je, da zavarovanje žetonov po nižji ceni v predprodaji ponuja potencial za višje donose ob lansiranju.

Povpraševanje po $XYZ narašča, kar spodbuja hitro napredovanje predprodaje. Zgodnji kupci si zagotovijo najnižje cene, kar povečuje njihove potencialne donose.

Ethereum (ETH)

Foto: Vir: tradingview / XYZVerse

Ethereum (ETH) je v preteklem tednu dosegel 10,64-odstotno rast, kar nakazuje na kratkoročno okrevanje njegove cene. Trenutno se trguje v razponu med 2.283,65 in 2.624,64 dolarja, kar kaže na določeno volatilnost.

V zadnjem mesecu je cena ethereuma padla za 2,76 odstotka, v zadnjih šestih mesecih pa za 26,11 odstotka. Ti podatki nakazujejo na dolgotrajnejši padajoči trend. Indeks relativne moči (RSI) je pri 49,18, kar je blizu nevtralne vrednosti in kaže na uravnoteženo razpoloženje na trgu.

Za nadaljevanje rasti mora ethereum prebiti najbližjo oporno raven pri 2.748,90 dolarja. Če mu to uspe, bi lahko dosegel drugo odpornost pri 3.089,89 dolarja, kar bi pomenilo znaten odstotni dobiček. Po drugi strani bi lahko podporni ravni pri 2.066,92 dolarja in 1.725,93 dolarja preprečili nadaljnji padec. Stohastična vrednost 19,64 nakazuje, da je kovanec morda preprodan, kar bi lahko povzročilo odbitek cene navzgor.

Bitcoin (BTC)

Foto: Vir: tradingview / XYZVerse

V zadnjih šestih mesecih se je cena bitcoina povečala za 15,09 odstotka. Trenutno se giblje med 102.517 in 111.338 dolarjev. V zadnjem tednu se je cena dvignila za 6,39 odstotka, kar kaže na pozitiven kratkoročni trend. Mesečna rast v višini 3,26 odstotka nakazuje stabilno rast.

Desetdnevno in stodnevno enostavno drseče povprečje sta zelo blizu – 107.660,32 oziroma 107.450,56 dolarja –, kar kaže na cenovno stabilnost. Indeks relativne moči (RSI) znaša 42,57, kar pomeni, da bitcoin ni niti prekupljen niti preprodan. Vendar vrednost MACD pri -59,15 nakazuje na možnost negativnega zagona. Stohastična vrednost 14,74 kaže na preprodano stanje, kar bi lahko nakazovalo na bližajoč se odbitek navzgor.

Najbližja odpornost je pri 114.326 dolarjev. Če jo bitcoin prebije, bi lahko dosegel naslednjo odpornost pri 123.147 dolarjev, kar predstavlja približno desetodstotno rast. Na drugi strani je najbližja podpora pri 96.683 dolarjev, približno šest odstotkov nižja od trenutne cene. Če se bo padec nadaljeval, sledi druga podpora pri 87.862 dolarjev. Trgovci pozorno spremljajo ta območja, da bi ugotovili, ali bo bitcoin nadaljeval rast ali doživel korekcijo.

Čeprav ETH in BTC trenutno dosegata dobre rezultate v okviru bikovskega trenda, XYZVerse izstopa kot prva športna memecoin kriptovaluta, ki združuje navijače in meri na izjemno rast. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.