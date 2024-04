Avstrijska policija: Ugotovili smo, kdo je na posnetku z Dunaja

"Srbski državljan, ki živi na Dunaju, je srbskim oblastem prijavil, da je na tramvajski postaji opazil majhnega otroka v spremstvu dveh odraslih žensk. Ker je opazil podobnost med opaženo deklico in v Srbiji pogrešanim dveletnim otrokom, je napravil posnetek in ga delil s srbskimi oblastmi.

Ker so svojci po pregledu fotografij izjavili, da gre najverjetneje za pogrešano deklico, je fotografije 3. aprila 2024 po nalogu dunajskega državnega tožilstva objavila Dunajska državna policijska uprava. Identiteto oseb na fotografijah so zdaj razjasnili in z njimi vzpostavili stik.

Ni povezave med osebami s fotografije in deklico

"Na podlagi preiskave in spremljajočih dejstev je mogoče jasno in nedvomno izključiti povezavo med osebami, prikazanimi na objavljenih fotografijah, in pogrešano deklico iz Bora," so sporočili iz avstrijske policije in dodali, da preiskavo še naprej vodijo kot izginotje.

Avstrijska policija je včeraj za pomoč prosila državljane, ki poznajo lokacijo žensk, ki so bile v družbi deklice, podobne Danki. Odredili so tudi objavo fotografij omenjenih žensk v medijih. Vse, ki bi jih prepoznali, so pozvali, naj nemudoma obvestijo policijo.

Avstrijski portal Kosmo je sinoči zapisal, da je našel eno od obeh žensk s posnetka. Dodali so, da ena od žensk, Romunka, trdi, da na posnetku ni Danka, ampak njena hči.

Novinarji so s 36-letno žensko stopili v stik prek skupine na Facebooku. Po njihovih navedbah je romunska državljanka ter živi in ​​dela na Dunaju. Bila je, kot pravijo, živčna, ko je izvedela, kaj se dogaja. Ženska je portalu nato posredovala fotografije, na katerih sta ona in njena mama z deklico.

Dankina starša so večkrat zaslišali

Spomnimo, Danka je bila v času izginotja oblečena v vijoličaste hlače in olivno zeleno jakno. Mama je povedala, da je Danka izginila, medtem ko je šla po vodo za starejšega otroka. "Obrnila sem se, da bi dala piti drugemu otroku, in ko sem znova pogledala, je ni bilo tam," je povedala.

Starša je policija večkrat zaslišala. Pretekli četrtek so na območju Hadžića nedaleč od Sarajeva aretirali tri osebe, ki so prek TikToka zahtevale 25 tisoč evrov za informacijo o Dankinem izginotju. Aretirani so trdili, da so se le šalili. Policisti so pregledali širšo okolico, a deklice niso našli.