Pogrešano dveletno deklico iz Srbije naj bi opazili na Dunaju

Da naj bi pogrešano deklico opazili na Dunaju, poroča srbski Telegraf. Ta je objavil posnetek, na katerem naj bi bila Danka v spremstvu dveh Romunk. Posnetek je ustvaril Srb, ki živi na Dunaju, a ni uspel ugotoviti, ali gre res za izginulo deklico.

Sve je moguće, samo nek je živa i zdrava gdje god da je https://t.co/wqVptiXYL6 — Nino 💙 (@jelenko_6n) March 31, 2024

Novinarka Telegrafa je posnetek pokazala Dankinemu stricu, ki ni mogel potrditi, da gre za pogrešano deklico. "Po jakni sodeč ni ona, ima pa lase spete v čop in podobno hodi," je povedal. Dodal je, da Danka na dan izginotja pri sebi ni imela dude, deklica na posnetku pa jo ima. "Ampak možno je, da so ji vse zamenjali," je še pojasnil.

Posnetek si je ogledal tudi Dankin dedek, ki je povedal, da mu posnetek daje upanje, da je njegova vnukinja še živa. Ampak dodal: "Ne verjamem, dokler vnukinje ne vidim na lastne oči."

Ponoči se je pojavila nova sled

Medtem je srbski predsednik Aleksandar Vučić komentiral delo policije. Povedal je, da se je ponoči pojavila nova sled. Kakšna, ni razkril. "Rad bi se zahvalil vsem policistom, ki delajo dan in noč. Ob pol štirih zjutraj se je pojavila nova sled. Ob pol šestih so bili že vsi policisti na svojih mestih. Vse pohvale za predanost, koliko ljudi se bori za dekličino življenje. Vsak dan. Upam, da jim bo uspelo rešiti tudi ta primer," je dejal Vučić.

Danes poteka šesti dan iskalne akcije. Strokovne ekipe ministrstva za notranje zadeve so v soboto pregledale okolico hiše, rove, gozdove in jezero v bližini, a niso našle nobene sledi. Danes policija preiskuje območje Brestovačke reke.

Mati naj ne bi bila med osumljenci

Dveletna deklica Danka je pogrešana od torka od 13. ure. Nazadnje so jo videli na dvorišču družinske hiše v srbskem naselju Bor. Policija je starša zaslišala in materi, ki naj ne bi bila med osumljenci, odvzela in natančno pregledala mobilni telefon. Doslej so zaslišali več kot 50 ljudi.

V četrtek so aretirali tri moške, ki so na družbenem omrežju TikTok objavili, da imajo podatke o pogrešani deklici. Kasneje so izjavili, da so se samo šalili. Policija jih je izpustila na prostost. Aretirali so tudi policista iz Bora, ki je padel na poligrafskem testu, s katerim preiskujejo resničnost določenih izjav.