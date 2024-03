Objavili posnetek aretacije oseb, domnevno povezanih z izginotjem dveletne deklice #video

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je na svojih družbenih omrežjih objavilo posnetek aretacije treh oseb, ki naj bi bile povezane z izginotjem dveletne deklice Danke. Osebe so prijeli v četrtek na območju občine Hadžići v kantonu Sarajevo, da so v izginotje vpletene, pa so sporočile prek omrežja TikTok. Posnetek aretacije si oglejte zgoraj.

Moške so prek IP-naslovov izsledili preiskovalci oddelka za kibernetski kriminal Fup. Aretirani so na družbenem omrežju TikTok trdili, da imajo informacije o izginotju pogrešane deklice iz Srbije, za razkritje pa so, kot je poročal portal Index, zahtevali 50 tisoč konvertibilnih mark (približno 25 tisoč evrov). Eden od njih je celo trdil, da je Danka v njegovi kleti. Kasneje so izjavili, da so se samo šalili. Gre za tri brate, državljane BiH, med katerimi ima eden tudi sirsko državljanstvo, poroča časopis Oslobođenje.

V reševalno akcijo sta se sinoči vključili dve posebni enoti za reševanje iz ruševin in danes zgodaj zjutraj so začeli pregledovati teren okoli hiše, kjer so nazadnje videli izginulo deklico. V ekipah je 18 gasilcev s petimi terenskimi vozili in reševalnim psom.

Kriminalisti presenečeni nad ravnanjem dekličine mame

Policija je sicer v sredo ustavila iskanje na območju naselja pri mestu Bor v Srbiji, od koder je deklica izginila. Z ministrstva za notranje zadeve so namreč sporočili, da so vsi rezultati in ugotovitve pokazali, da deklice ni na iskanem območju, velikem okoli deset kvadratnih kilometrov.

Zdaj so se osredotočili na zaslišanje njenih staršev Miloša in Ivane Ilić. Obema so odvzeli mobilne telefone in jih pregledali. Kriminalisti so presenečeni predvsem nad ravnanjem njene mame, ki je preveč mirna. "Ne kaže nobenih čustev in prav to preseneča inšpektorje. Upoštevati je treba, da je mati noseča in to verjetno vpliva na njeno obnašanje," je povedal vir, ki naj bi bil dobro seznanjen s preiskavo.

Dve leti stara deklica Danka je izginila v torek okoli 13. ure. Nazadnje so jo videli v naselju Banjsko Polje pri srbskem mestu Bor. Foto: Jovana Dragomirović/Facebook