Svojci pogrešajo 11-letnika iz Škofje Loke, morda je v Ljubljani

S kranjske policijske uprave so sporočili, da svojci pogrešajo 11-letnega Aldina Mutapčića iz Puštala pri Škofji Loki.

Mutapčić je visok približno 150 centimetrov in je močnejše postave. Ima krajše lase kostanjeve barve.

Ko so ga nazadnje videli, je imel oblečeno črno jakno z belimi rokavi in kapuco ter črno trenirko. Obute je imel rjave čevlje. Danes okoli 7.20 so ga videli na območju Škofje Loke, okoli 10. ure pa naj bi bil v okolici Trga republike v Ljubljani.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka na (04) 502 37 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.