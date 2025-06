V Budimpešti tisoči na paradi ponosa, grozijo jim posledice

Organizatorji pričakujejo rekordno udeležbo okoli 35 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Udeleženci so se začeli zbirati ob 14. uri, sam sprevod pa se je začel ob 15. uri.

Udeležbo je napovedalo več kot 70 evropskih poslancev, tam je tudi evropska komisarka za enakost Hadja Lahbib. Prišlo naj bi več ministrov evropskih držav, med njimi slovenski minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Podporo paradi ponosa je v skupni izjavi izrazilo 33 držav, med njimi je tudi večina držav članic EU, in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

"Letos parada ponosa v Budimpešti ni le zabava, ampak močno mednarodno sporočilo," je dejala Viktoria Radvanyi, vodja organizacije Budapest Pride.

Orban prepovedal parado ponosa

Vlada Viktorja Orbana je v zadnjih mesecih v imenu zaščite otrok sprejela vrsto zakonov, ki omejujejo pravice pripadnikov skupnosti LGBTIQ+. Med drugim je marca z zakonom prepovedala parado ponosa. Zakon za udeležence predvideva tudi globe do 500 evrov, organizatorje pa lahko doleti enoletna zaporna kazen.

Foto: Guliverimage Organizatorji prireditve so že ob sprejetju zakona napovedali, da 30. parada ponosa v Budimpešti bo. V odziv na prepoved je župan Budimpešte iz vrst opozicije Gergely Karacsony zatrdil, da bo dogodek organizirala občina in tako obšla zakon. Da dogodek bo, je vztrajal tudi, ko ga je prepovedala policija.

Župan je v petek zatrdil tudi, da nobenemu od udeležencev ne grozijo kazenski ukrepi, saj gre za občinski dogodek, ki da ne potrebuje dovoljenja policije. Edina naloga policistov je, da zagotovijo varnost madžarskih in evropskih državljanov, ki se udeležujejo dogodka, je dejal.

Madžarska je sicer uvedla tudi uporabo tehnologij za prepoznavanje obraza za identifikacijo in pregon udeležencev. Na uličnih svetilkah ob načrtovani poti današnjega sprevoda so bile nedavno nameščene nove kamere, poroča AFP

Slovensko ministrstvo s priporočili ob udeležbi

Slovensko zunanje ministrstvo je v petek državljane posvarilo, da madžarski organi udeležbo na paradi štejejo za nezakonito. Opozarjajo tudi na povečano varnostno tveganje zaradi napovedanih demonstracij proti paradi.

Danes je sicer mednarodni dan ponosa skupnosti LGBTIQ+. Slovenija se je ob tej priložnosti pridružila še 14 državam s skupno izjavo v podporo skupnosti.

"V času, ko so sovražni govor in zločini iz sovraštva na porastu in spričo prizadevanj, da se LGBTIQ+ osebam odvzamejo njihove pravice, zavračamo vse oblike nasilja proti LGBTIQ+ osebam, njihove kriminalizacije, stigmatizacije ali diskriminacije, ki lahko vodijo v kršitve človeških pravic," so zapisali v izjavi.

Foto: Guliverimage