Hrvat po 30 letih "vstal od mrtvih"

Hrvaškega državljana Borisa C., ki je do leta 1994 živel v nemškem mestu Viersen, nato pa so ga razglasili za pogrešanega in celo verjeli, da je bil umorjen, so našli živega in zdravega. Primer njegovega izginotja so znova odprli po zaslugi oddaje Aktenzeichen XY na nemški televiziji ZDF, v kateri rešujejo nerešene primere, poroča spletni portal Danas.hr.

Borisa C., za katerega so verjeli, da je bil po izginotju leta 1994 umorjen, so živega in zdravega našli v Franciji, z novo identiteto in družino. Primer je z neverjetnim preobratom po 30 letih šokiral tako policijo kot njegovo družino, ki je verjela, da je bil žrtev grozljivega zločina.

Takrat 37-letni Boris C. je leta 1994 izginil v Nemčiji in sprva se je zdelo, da gre za klasičen kriminalni primer. Borisov avtomobil s krvavimi sledmi so našli v Düsseldorfu, kri se je kasneje izkazala za njegovo.

Tako je nemška policija domnevala najhujše - da je bil umorjen, vendar pa kljub dolgoletnemu iskanju trupla nikoli niso našli. Njegova družina ga je leta 1997 uradno razglasila za mrtvega, poroča revija Fenix.

Skoraj 30 let pozneje so oblasti odkrile, da Boris živi v Franciji in da je svoje izginotje skrbno načrtoval. Priznal je, da je to storil zaradi ogromnih dolgov in ker se je bal tega, kaj bi se lahko zgodilo njemu in njegovi družini.

Madeži krvi v njegovem avtomobilu, ki so se izkazali za enega ključnih dokazov, so bili prav tako del njegovega temačnega načrta. Sumijo, da se je namerno poškodoval, da bi ustvaril vtis, da je šlo za zločin. S tem je zavedel tudi preiskovalce.