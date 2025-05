Specializirano državno tožilstvo je v torek zoper peterico, ki naj bi bila vpletena v umor Satka Zovka in druga kazniva dejanja, vložila obtožnico na ljubljansko okrožno sodišče. Tožilstvo je skupaj obtožilo šest domnevnih članov kriminalne združbe, za katere je predlagalo tudi podaljšanje pripora, poročata časnik Večer in Dnevnik.

V priporu so se zaradi domnevnega sodelovanja pri umoru in trgovanja z drogo poleg Dina Muzaferovića - Cezarja znašli še Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Kostić in Vili Sušnik, šestemu priprtemu Bobanu Stojanoviću pa naj bi očitali le trgovanje z drogo, še poročata časnika. Muzaferoviću, Bergantu in Cretuju se očita tudi trgovanje z orožjem. Po trditvah tožilstva naj bi Muzaferović vodil hudodelsko združbo, ki je načrtovala in organizirala umor Satka Zovka ter se ukvarjala s trgovino z orožjem in drogo.

Po navedbah Večera se je v sodni preiskavi zagovarjal le Sušnik, ki je zanikal članstvo v Muzaferovićevi kriminalni združbi, preostali so se branili z molkom.

Skrbno načrtovan umor

Tožilstvo je kot glavni motiv Zovkovega umora navedlo maščevanje in stare zamere. Umor naj bi Muzaferović po prepričanju tožilstva načrtoval najmanj leto dni, za njegovo izvedbo pa naj bi ponujal od 150 tisoč do 170 tisoč evrov. Morilskega orožja policija ni našla, strelca, ki sta ustrelila Zovka, pa še išče, navaja Večer.

Zovkovo truplo so 29. novembra lani našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice. Bil je skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan. Šest dni po umoru so v ljubljanskih Črnučah zaradi suma prijeli prve tri osumljence.