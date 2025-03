Tožilstvo in obramba na višjem sodišču soočila argumente v zadevi Stožice

Specializirano državno tožilstvo je danes na višjem sodišču predstavilo argumente za razveljavitev sodbe prvostopenjskega sodišča, ki je ljubljanskega župana Zorana Jankovića in šest soobtoženih oprostilo v zadevi Stožice. Obramba je medtem tožilstvu očitala "pravno telovadbo" in nobenega vsebinskega argumenta v prid razveljavitvi sodbe.

Za specializirano državno tožilstvo je sporna sklenitev pogodbe med Mestno občino Ljubljana (Mol) in propadlim gradbenim podjetjem Grep za najem 2.500 parkirnih mest v centru Stožice za okoli 1,8 milijona evrov na leto. S tem dejanjem naj bi Grepu omogočili, da je izpolnjeval pogoje bank za pridobitev prve in druge tranše posojila v skupni višini 87,9 milijona evrov.

Mestna občina Ljubljana naj bi s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz državnega proračuna in sredstev EU, pri tem pa naj bi zahtevku za izplačilo priložila ponarejeno dokumentacijo. Tožilstvo trdi, da nobeno od občinskih podjetij toliko parkirnih mest ni potrebovalo in da je bil namen le, da bi Grep izpolnjeval pogoje bank.

Tožilka se je na oprostilno sodbo pritožila

Ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću tožilstvo očita, da je zlorabil položaj, da bi omogočil pridobitev velike protipravne premoženjske koristi. Pri tem naj bi mu pomagali nekdanji direktor Zavoda Tivoli Roman Jakič, nekdanji direktor Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Samo Lozej, Uroš Ogrin in Zlatko Sraka iz družbe Grep, Marko Kolenc iz občinskega oddelka za šport in direktor projekta gradnje športnega parka Stožice pri Grepu Andrej Lavrič.

Prvostopenjsko sodišče je junija 2023 obtožene oprostilo, tožilka Blanka Žgajner pa se je na sodbo pritožila. Višjemu sodišču je na današnji seji predlagala, da oprostilno sodbo razveljavi. Med drugim je izpostavila elektronska sporočila zaposlenih na mestni občini, ki jih prvostopenjsko sodišče naj ne bi v zadostni meri upoštevalo, sporočila pa po njenem mnenju jasno pritrjujejo obtožbam tožilstva. "Ne gre zgolj za izseke pogovorov, kot je to prikazalo sodišče," je poudarila tožilka.

Jankovićev odvetnik tožilstvu očita pravno telovadbo

Jankovićev zagovornik Janez Koščak je medtem poudaril, da višje sodišče danes ni slišalo "nobene resne kritike" na vsebino sodbe prvostopenjskega sodišča. "Polovica pritožbe je 'copy-paste' obtožbe," je dodal. Tožilstvu je še očital "pravno telovadbo", po njegovem mnenju pa ni predstavilo nobenega vsebinskega argumenta v prid razveljavitvi sodbe.

Zagovorniki obtoženih so višje sodišče pozvali, naj pritožbo tožilstva zavrže in potrdi sodbo prvostopenjskega sodišča.

Janković je spomnil, da se je ta postopek začel septembra 2023 in da traja že 12 let. "Stožice živijo, letno sprejmejo milijon obiskovalcev," je poudaril. Zdi se mu, da sta bila glavni tarči tožilstva on kot župan in Jakič, tedanji minister za obrambo, preostali obtoženi pa so "kolateralna žrtev".

Zoper njega je, kot je dodal, vložena še ena obtožba, šest zadev pa je rešenih v njegovo korist. "Zaupam sodišču, sem pa že malo utrujen," je sklenil.