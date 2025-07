Kot poroča Dnevnik, je bil nekdanji deskar na snegu Tim Kevin Ravnjak v četrtek na kranjskem sodišču obsojen na pogojno kazen pet mesecev zapora, za rešetke pa mu ne bo treba, če v treh letih ne bo storil novega kaznivega dejanja. Kot so še dodali pri omenjenem časniku, je Ravnjak priznal, da je na instagramu objavil fotografijo ženinega mednožja, ob tem pa zanikal obtožbi, da je bil do nje psihično in fizično nasilen ter da je zanemarjal in surovo ravnal z njuno hčerko.

Eden najuspešnejših slovenskih deskarjev prostega sloga Tim Kevin Ravnjak je bil obsojen zaradi zlorabe osebnih podatkov, januarja 2023 je namreč na svojem profilu na instagramu objavil fotografijo ženinega mednožja, poroča Dnevnik. Slednja je z Ravnjakom v razveznem postopku. Ravnjak je sicer že oktobra 2022 za revijo Suzy razkril, da se ločuje.

Obtoženi, ki je trenutno nezaposlen in prejema socialno pomoč, je kaznivo dejanje priznal, še poroča Dnevnik. "Kar sem storil, ne odobravam, splet okoliščin je bil tak, kot je bil," njegove besede povzema Dnevnik. Na vprašanje sodnice, ali ima občutek, da je z objavo intimne fotografije koga prizadel, je odvrnil, da "širšo okolico". Med narokom pa se naj ne bi mogel vzdržati pripomb na račun oškodovanke.

Poleg priznanja te krivde o zlorabi osebnih podatkov pa je bil deležen še dveh točk v obtožnici. Tožilstvo mu je ob tem očitalo še kaznivi dejanji nasilja v družini ter zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje. Kot je besede tožilke Vesne Primožič povzel Dnevnik, naj bi z ženo med letoma 2021 in 2023 grdo in poniževalno ravnal – šlo naj bi za psihično in fizično nasilje. Ženi naj bi tudi grozil, da ji bo uničil kariero ter da bo hišo vrgel v zrak in vse pobil, večkrat naj bi rekel, da bo nekaj naredil sebi in njej, naj pa bi se, po besedah tožilstva, znašal tudi nad njuno hčerko. Ko je bila kot dojenček nemirna in je jokala, naj bi kričal nanjo, ko je bila stara osem mesecev, pa naj bi jo tudi že udaril. Vse navedeno je Ravnjak kategorično zanikal, poroča Dnevnik.

Ob tem Ravnjaku sicer sodijo tudi zaradi spolnega napada. Kaznivo dejanje naj bi, kot neuradno poroča Dnevnik, zagrešil leta 2018, žrtev pa naj bi bila mladoletnica, ki jo je treniral na Rogli. Postopek v Celju se odvija za zaprtimi vrati. Ko ga je sodnica v četrtek vprašala o spolnem napadu na mladoletnico na Rogli, pa naj bi Ravnjak odvrnil, da so vse ženske kurbe in da ne bo kaznovan, še navaja Dnevnik.