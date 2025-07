Sojenje upokojenemu vojaškemu policistu Krešimirju Pahokiju, ki ob začetku sojenja ni priznal krivde za napad, je potekalo na županijskem sodišču v Bjelovarju.

Sodišče je 52-letnega napadalca danes spoznalo za krivega 13 kaznivih dejanj, vključno s šestimi umori in več poskusi umora. V izrečeno kazen mu je vštelo čas, preživet v priporu od aretacije dalje. Izreklo mu je enotno zaporno kazen v trajanju 50 let in mu do pravnomočnosti sodbe podaljšalo pripor.

Zločin se je zgodil 22. julija lani, ko je moški prišel v dom za starejše, da bi poravnal račun za namestitev svoje matere. Po kratkem pogovoru z lastnico doma je izvlekel pištolo in začel streljati na navzoče. Na kraju zločina je ubil zaposlenega, svojo mater in še tri varovance doma, šesta žrtev pa je zaradi hudih ran pozneje umrla v bolnišnici.

Obtožnico, ki jo je vložilo županijsko državno tožilstvo, je sodišče potrdilo decembra lani. Primer je zaradi brutalnosti in števila žrtev pritegnil veliko pozornost javnosti ter velja za enega najhujših zločinov v povojni zgodovini samostojne Hrvaške.