Zagreb odšteva zadnje ure do koncerta kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona, na katerem danes pričakujejo pol milijona ljudi iz Hrvaške in drugih držav. Po besedah pristojnih gre za največje javno zbiranje te vrste in organizacijsko najzahtevnejši dogodek v zgodovini države. V organizacijo je vključenih več kot 14 tisoč ljudi.

Na koncertu, ki bo potekal na zagrebškem Hipodromu, pričakujejo pol milijona obiskovalcev, za varnost katerih bo skrbelo okoli 6.500 policistov in pet tisoč redarjev. V pripravljenosti bo več kot 200 zdravstvenih delavcev in okoli sto gasilcev.

Zaradi koncerta so soseske Kajzerica, Zapruđe in Središće od sinoči zaprte za ves motorni promet. Druge ceste in mostovi, ki vodijo do Hipodroma, bodo zaprti ves dan, odvisno od pretoka ljudi, ki prihajajo na koncert, obiskovalcem pa priporočajo, da pridejo peš.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v četrtek dejal, da bo na koncertu skupno angažiranih več kot 14 tisoč oseb, vključno z nujnimi službami. "Nobena skrivnost ni, da gre za največje javno zbiranje te vrste, kar jih je kadarkoli bilo na Hrvaškem," je dodal.

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, velja pa tudi za kontroverznega, predvsem zaradi poveličevanja nacionalizma v pesmih.

Na koncertih prisotna tudi ustaška simbolika

Na koncertu bo skupno angažiranih več kot 14 tisoč oseb, vključno z nujnimi službami. Foto: Pixsell/Matija Habljak Na njegovih koncertih so redno tudi obiskovalci v črnih oblačilih z ustaškimi simboli. Njegovi koncerti so bili v nekaterih državah prepovedani, leta 2017 tudi v Sloveniji.

Kljub kontroverznostim je obisk koncerta napovedalo več vidnih hrvaških politikov, med drugim obrambni minister Ivan Anušić in predsednik sabora Gordan Jandroković, ki prihajata iz vrst vladajoče HDZ. Premier in predsednik te desnosredinske stranke Andrej Plenković si je v četrtek s svojimi otroki ogledal generalko.

Padel je rekord koncerta z največ prodanimi vstopnicami

Thompson je s skoraj pol milijona prodanih vstopnic za današnji koncert po besedah organizatorjev postavil svetovni rekord po številu prodanih vstopnic za posamični koncert. Pred njim je bil rekorder italijanski glasbenik Vasco Rossi, ki je leta 2017 za svoj nastop v Modeni prodal 225.173 vstopnic.

To sicer ni najmnožičnejši dogodek v hrvaški zgodovini. Papež Janez Pavel II. je 11. septembra 1994 vodil mašo na Hipodromu pred približno milijon verniki.

Pričakujejo prometni kolaps

Koncert se bo po napovedih začel ob 20.45 in bo predvidoma trajal tri ure. Zaradi poletnih temperatur bodo s pomočjo hidrantov in sedmih cistern skrbeli, da bo obiskovalcem na voljo dovolj pitne vode.

Pristojni so vse občane pozvali, naj se ta konec tedna izogibajo aktivnostim, kot so obiskovanje nakupovalnih središč in izleti z avtomobili. Obiskovalcem so svetovali, naj se na koncert odpravijo peš ali z javnim prevozom, saj ne bo dovolj prostora za parkiranje. Danes v mestu velja tudi posebna prometna ureditev, spremembe pa so tudi v javnem mestnem prevozu.