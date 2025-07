Blokade v središču Zagreba, pričakujejo pol milijona ljudi #foto

Zagrebška policija je v petek zvečer uvedla poseben prometni režim v neposredni bližini Hipodroma zaradi koncerta Marka Perkovića Thompsona, ki naj bi ga po napovedih obiskalo okoli 500.000 obiskovalcev. Zčasno so omejili promet v treh zagrebških soseskah.

Gre za prvo od treh faz prometnih omejitev, načrtovanih za koncert Marka Perkovića Thompsona, cilj pa je zaščita državljanov, so sporočili iz zagrebške policije.

Že na predvečer koncerta je v Zagrebu veliko število oboževalcev, ki prepevajo Thompsonove pesmi.

Na ulicah prodajajo številne spominke, spominski šal lahko na primer kupite za 20 evrov.

Na koncertu tudi več članov hrvaške vlade

Na koncertu pričakujejo okoli pol milijona ljudi, med katerimi bo tudi več članov hrvaške vlade. Premier Andrej Plenković si je v četrtek ogledal generalno vajo, a tako kot predsednik Zoran Milanović še ni sporočil, ali gre na koncert. Plenković je na generalko prišel s svojimi otroki, tam pa sta bila tudi minister za notranje zadeve Davor Božinović in minister za hrvaške veterane Tomo Medved, je v četrtek poročal Radio NU iz Imotskega.

Lokalni hrvaški radio je na svoji spletni strani objavil tudi skupinsko fotografijo Plenkovića, ministrov in Thompsona. Otrokom je pevec dal avtograme, premierju svoj novi album Hodočasnik, ministroma pa medaljon, ki je bil izdelan posebej v spomin na sobotni koncert.

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, velja pa tudi za kontroverznega, predvsem zaradi poveličevanja nacionalizma v pesmih. Njegovi koncerti so bili v nekaterih državah prepovedani, leta 2017 tudi v Sloveniji. To sicer ni ustanovilo nekaterih vidnih hrvaških politikov, da se ne bi udeležili koncerta. Svoj prihod na koncert sta potrdila Medved in minister za obrambo Ivan Anušić, po pisanju hrvaškega časnika Jutarnji list pa bo na njem tudi predsednik sabora Gordan Jandroković.