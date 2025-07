Šahovnice in pivo za sedem evrov: tako bo videti koncert kontroverznega Thompsona #video

Na zagrebškem hipodromu je bila v četrtek zvečer generalka za sobotni koncert Marka Perkovića Thompsona, ki jo je v okolici prizorišča gledala in poslušala množica ljudi, prizore na odru je uspelo ujeti tudi snemalcem agencije Pixsell.

Glasbe, ki se je po besedah prebivalcev Zagreba slišala kilometre daleč, na posnetkih z generalke sicer ni slišati, je pa na velikih zaslonih na odru videti šahovnice in viteze v ognjenih zubljih ter druge podobe, s katerimi svojo glasbo rad pospremi Thompson, idol simpatizerjev z ustaštvom.

Generalko si je na samem prizorišču ogledal hrvaški politični vrh, tam so bili premier Andrej Plenković s svojimi otroki, notranji minister Davor Božinović in minister hrvaških braniteljev Tomo Medved.

"Domoljubje ni poceni"

Zaradi ogromnega števila prodanih vstopnic so organizatorji obiskovalcem priporočali, da na prizorišče pridejo kar dan pred koncertom. Za tiste, ki bodo to upoštevali, pa preživljanje časa na hipodromu ne bo poceni. Cene pijače in hrane na prizorišču so namreč precej zasoljene – pol litra piva bodo prodajali po sedem evrov, pol litra vode po pet evrov, ledeni čaj in cedevita bosta šest, energijska pijača pa osem evrov. Sendviči s šunko in sirom bodo stali osem evrov, energetske ploščice pa štiri.

Te cene so na spletu že sprožile val zgražanja. "Cena vode je zločin proti človeštvu," je komentiral nek uporabnik Reddita, drugi pa: "Domoljubje nikoli ni poceni."

