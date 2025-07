Zaradi Thompsona prometni kolaps po vsej državi: "Potovanju skozi Zagreb se izognite!"

Hrvaška prestolnica se pripravlja na največji glasbeni dogodek v zgodovini, ko se bo 5. julija na tamkajšnjem Hipodromu na koncertu Thompsona predvidoma zbralo kar pol milijona ljudi. Zaradi neurejenih parkirišč v bližini in cen nastanitev, ki so šle v nebo, se bo ves konec tedna v mesto valila gneča vozil, hkrati pa se pri naših sosedih začenja tudi prvi konec tedna glavne turistične sezone. Hrvaški avtoklub (HAK) vsem, ki se v tem času odpravljajo v državo, svetuje, da se Zagrebu izognejo in raje izberejo alternativne poti. "Še posebej obremenjene bodo zagrebška obvoznica in vse avtoceste," opozarja vodja centra.

Datum koncerta kontroverznega Marka Perkovića Thompsona sovpada s prvim večjim poletnim turističnim koncem tedna, kar ustvarja precejšen pritisk na prometno infrastrukturo, zlasti na avtocestni sistem in zagrebško obvoznico.

Ker Hrvati vse voznike, ki se konec tedna odpravljajo k našim sosedom pozivajo, da namesto proti Zagrebu izberejo pot mimo Ljubljane in Postojne, je povečan promet in še hujše zastoje pričakovati tudi na slovenskih avtocestah, še posebej na primorski.

Izjemno gost promet v okolici Zagreba

Ves konec tedna bo po državi ohromljen promet, še posebej v okolici Zagreba. Foto: Guliverimage Ob tej priložnosti sta HAK in HAC (Hrvaške avtoceste) vsem voznikom, tako domačim kot turistom, izdala navodila, naj se, če je le mogoče, v petek, soboto in nedeljo izognejo potovanju skozi Zagreb in do hrvaških turističnih destinacij uporabijo alternativne poti. Po napovedih HAK, ki jih je za portal Jutarnji predstavil Hrvoje Pećnik, vodja tamkajšnjega informacijskega centra, se v obdobju od 4. do 6. julija pričakuje izjemno gost promet v skoraj vseh smereh proti Zagrebu, pa tudi na izvozih iz mesta. "Še posebej obremenjene bodo avtoceste," pravi. Največ zastojev je tako pričakovati na zagrebški obvoznici ter avtocestah A1, A3 in A6, še posebej v primeru prometnih nesreč ali drugih incidentov.

Vsem voznikom, ki se v tem času odpravljajo na koncert ali kamorkoli na Hrvaško, tako svetujejo, da se na pot odpravijo dan prej ali kasneje, uporabijo alternativne poti ter se izognejo okolici Zagreba, redno spremljajo razmere na cesti, imajo v vozilu dovolj vode in goriva ter v primeru prometnih zastojev ostanejo mirni in upoštevajo navodila pristojnih služb. Voznike pozivajo tudi, da v primeru zastojev ustvarijo reševalni pas. Da se na pot odpravijo dan ali dva prej, so vse voznike pozvali tudi organizatorji koncerta, ki želijo na ta način zmanjšati napovedan prometni kolaps.

HAK kot alternativne poti do hrvaških destinacij, ki se izognejo okolici prestolnice, predlaga naslednje:

Za turiste, ki prihajajo iz Avstrije oziroma Slovenije in se odpravljajo proti Kvarnerju oziroma južnim ali vzhodnim delom Istre , priporočajo pot Gradec/Beljak–Ljubljana–Postojna–Rupa–Reka. Kot so zapisali, je to pot mogoče nadaljevati proti drugim delom Istre in naprej od Reke po avtocesti do razcepa Bosiljevo 2 ter nato po avtocesti do Zadra, Šibenika, Splita in Dubrovnika .

Za turiste, ki prihajajo iz Avstrije oziroma Slovenije ter se odpravljajo v severno in zahodno Istro , pa priporočajo poti Gradec/Beljak–Ljubljana–Postojna–Koper–Kaštel–Umag–Poreč–Rovinj–Pula ali Ljubljana–Postojna–Kozina–Starod–Pasjak.

, pa priporočajo poti Gradec/Beljak–Ljubljana–Postojna–Koper–Kaštel–Umag–Poreč–Rovinj–Pula ali Ljubljana–Postojna–Kozina–Starod–Pasjak. Tudi turistom, ki bodo v teh dneh zapuščali Hrvaško, priporočajo uporabo mejnega prehoda Rupa oziroma Kaštel.

Ves konec tedna bo zaradi zgodovinskega koncerta ohromljen tudi promet v središču mesta, kjer predvidevajo zaprtje dveh četrti, voznike pa pozivajo, naj se na pot nikakor ne odpravijo z osebnim avtomobilom. Povečali bodo namreč število linij javnega prevoza.

Zaradi številnih kritik glede Thompsonovega koncerta v Zagrebu bodo povečali tudi varnost. Pevca in vse obiskovalce bodo varovali ostrostrelci, ki bodo nameščeni v stavbi Hrvaške radiotelevizije (HRT) na Prisavlju, ki se nahaja na drugi strani reke Save, nedaleč od Hipodroma, poroča Index. "Prisotnost ostrostrelcev ne pomeni, da obstaja določena grožnja, temveč da delujemo po načelu previdnosti in maksimalne pripravljenosti," je za omenjeni portal povedal strokovnjak za orožje Dubravko Gvozdanović.

Priljubljen med Hrvati v izseljenstvu in privrženci ustaške NDH

Hrvaški rocker Marko Perković Thompson velja za nekakšno glasbeno ikono privržencev ustaške Neodvisne države Hrvaške (NDH). S prodanimi 500 tisoč vstopnicami za koncert je podrl svetovni rekord v številu prodanih vstopnic. Pred tem je bil rekord v lasti italijanskega glasbenika Vasca Rossija, ki je leta 2017 za svoj koncert v Modeni prodal 225.173 vstopnic. Rekord med brezplačnimi dogodki pa sicer že od leta 1994 drži Rod Stewart, ki je na znameniti plaži Copacabana v Riu de Janeiru zbral 3,5 milijona ljudi.

Thompson je priljubljen predvsem med Hrvati v izseljenstvu in privrženci ustaške NDH. Zaradi tematik nacionalizma, fašizma, nacizma in ustaštva, ki jih opeva v svojih pesmih, je tudi pogosta tarča kritikov. Kontroverznost spodbujajo tudi njegovi oboževalci, ki na njegovih koncertih nosijo ustaške in nacistične simbole. Vzdevek Thompson je dobil po puški Thompson, ki jo je kljub zastarelosti uporabljal ob začetku hrvaške osamosvojitvene vojne leta 1991, v kateri je sodeloval pri svojih 25 letih. Maja 2017 bi moral nastopiti tudi v Sloveniji, a je mariborska upravna enota na predlog policije dva dni pred predvidenim datumom njegov koncert prepovedala.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

