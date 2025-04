Zaradi velikega zanimanja za koncert kontroverznega hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona na zagrebškem Hipodromu 5. julija bodo organizatorji razširili prizorišče in v prodajo dali dodatnih sto tisoč vstopnic. Na koncertu bo predvidoma okoli 400 tisoč ljudi, kar je največ v zgodovini Hrvaške, to pa zahteva tudi posebne varnostne ukrepe.

Za Thompsonov koncert na Hipodromu so organizatorji že do sobote prodali 281.774 vstopnic, s čimer so podrli rekord po številu prodanih vstopnic za posamični koncert. Organizatorji koncerta so zaradi izjemnega zanimanja razmišljali o dodatnem koncertnem datumu, a so se odločili, da ga ne bo. Namesto tega so zaprosili za zakup dodatnega prostora za koncert 5. julija.

Desetkrat več ljudi kot na nogometnih tekmah

Thompsonov menedžer Zdravko Barišić je za večerno informativno oddajo na hrvaški javni radioteleviziji HRT v torek dejal, da bodo vstopnice začeli prodajati v četrtek. Gradnjo koncertnega prizorišča bodo začeli mesec pred koncertom, priprave na koncert pa bodo zajemale tudi varnostne ukrepe.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je za hrvaške medije v torek potrdil, da je že v stiku s Thompsonovo ekipo.

Pojasnil je, da se policija na podoben način pripravlja tudi na nogometne tekme, ki jih obišče do 30 tisoč ljudi. Na Thompsonovem koncertu bo okoli desetkrat več obiskovalcev, kar po njegovih besedah pomeni tudi toliko več sestankov in dogovorov, v organizacijo pa se bodo morale vključiti tudi dežurne službe mesta Zagreb.

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, velja pa tudi za kontroverznega, predvsem zaradi domnevnega poveličevanja ustaškega režima v pesmih. Na njegovih koncertih so opažali tudi obiskovalce v črnih oblačilih z ustaškimi simboli, Thompson pa se je od takšnih dejanj distanciral, češ da ne more nadzorovati oblačil svojih oboževalcev. Njegovi koncerti so bili v nekaterih državah prepovedani, leta 2017 tudi v Sloveniji.

Pred Thompsonom je bil rekorder po številu prodanih vstopnic za posamični koncert italijanski glasbenik Vasco Rossi, ki je leta 2017 za svoj nastop v Modeni prodal 225.173 vstopnic.

Le ultime stime tecniche dicono che ieri in piazza a Roma alla manifestazione erano presenti 258.001 persone.



È stato dunque battuto il record mondiale di Vasco Rossi del 2017 al Modena Park, dove parteciparono al concerto solo 225.000 persone.



[Fonte: Pinoci Piciornie]… pic.twitter.com/Rj7JDiq178 — IL CATTIVO® (@GianniMagini) March 16, 2025

Nosilec rekorda za največje občinstvo na brezplačnem koncertu v zgodovini je še vedno Rod Stewart, ki je 31. decembra 1994 nastopil pred 3,5 milijona ljudi na plaži Copacabana v Riu de Janeiru.

Preberite tudi: