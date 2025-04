Potem ko so organizatorji julijskega koncerta na zagrebškem hipodromu po prodanih vseh vstopnicah zagotovili še dodatnih 150 tisoč, so tudi te pošle. Na koncertu kontroverznega Marka Perkovića - Thompsona tako pričakujejo več kot pol milijona ljudi, s čimer je glasbenik postavil nov svetovni rekord v številu prodanih vstopnic.

"Koncert Marka Perkovića - Thompsona na zagrebškem hipodromu je uradno razprodan! V soboto, 5. julija, bo več kot pol milijona ljudi uživalo v spektaklu, ki se bo zapisal v zgodovino kot najbolje prodajan koncert na svetu," so po desetih urah od začetka prodaje vstopnic zapisali na Entriu.

Gneča v virtualni čakalnici in pred trgovinami

Na kratko se je oglasil tudi glasbenik in se vsem, ki so kupili vstopnice, zahvalil za podporo. "Se vidimo na zagrebškem hipodromu," je dejal.

Točno število prodanih vstopnic še ni znano, jih je pa v prvih šestih urah pošlo kar 150 tisoč. Prejšnji teden so prodali že 281.744 vstopnic, skupno naj bi jih tako prodali več kot pol milijona. Nekaj po 12. uri je v virtualni čakalnici za vstopnice čakalo 40 tisoč oboževalcev njegove glasbe, dolge vrste pa so bile tudi pred trgovinami.

Marko Perković - Thompson je priljubljen predvsem med Hrvati v izseljenstvu in privrženci ustaške NDH. Zaradi tematik nacionalizma, fašizma, nacizma in ustaštva, ki jih opeva v svojih pesmih, je tudi pogosta tarča kritikov. Kontroverznost spodbujajo tudi njegovi oboževalci, ki na njegovih koncertih nosijo ustaške in nacistične simbole. Vzdevek Thompson je dobil po puški Thompson, ki jo je kljub zastarelosti uporabljal ob začetku hrvaške osamosvojitvene vojne leta 1991, v kateri je sodeloval pri svojih 25 letih. Maja 2017 bi moral nastopiti tudi v Sloveniji, a je mariborska upravna enota na predlog policije dva dni pred predvidenim datumom njegov koncert prepovedala.

Hrvaška prestolnica se tako pripravlja na največji koncert v zgodovini, saj so s številom prodanih vstopnic podrli svetovni rekord. Pred tem je bil rekord v lasti italijanskega glasbenika Vasca Rossija, ki je leta 2017 za svoj koncert v Modeni prodal 225.173 vstopnic. Rekord med brezplačnimi dogodki pa sicer že od leta 1994 drži Rod Stewart, ki je na znameniti plaži Copacabana v Riu de Janeiru zbral 3,5 milijona ljudi.

