Po šestih letih se v našo največjo koncertno dvorano vrača sarajevski pevec Zdravko Čolić, ki bo obiskovalce popeljal skozi intimen večer brezčasnih uspešnic. Glasbenik, ki samostojno ustvarja že skoraj 50 let, pa v prestolnici tokrat ne bo sam, z njim bo igral petdesetčlanski mednarodni simfonični orkester. Za glasbo in druga doživetja bo poskrbljeno tudi v drugih krajih po državi, kjer se obeta vrsta pestrih dogodkov.

Dogodkov, primernih za mlade in mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Nostalgična zabava z nepozabnimi hiti

Poleg spektakla Zdravka Čolića v Stožicah bodo na zadnji delovni dan tega tedna aktivni tudi Prifarski muzikanti, ki bodo gostovali v Pivki, in legendarni Adi Smolar v Šoštanju.

Ljubitelji nepozabnih hitov iz 90. let prejšnjega stoletja ne smete zamuditi sobotne zabave v ljubljanskem klubu Cvetličarna. S svojimi nastopi vas bodo v mladost popeljale štiri glasbene ikone, katerih pesmi so vrteli na vseh plesiščih. Dogajanje bodo popestrili Tajči, ki letos obeležuje 35 let od evrovizijskega nastopa, Sandi Cenov, skupina Babilon in Lepi Dasa. V Kranj medtem prihajajo dalmatinski pevec Marko Škugor in Kvatropirci.

Hiti pevke Tajči – Hajde da ludujemo, Dvije zvezdice, Smokvica in Moj mali je opasan – na nostalgični zabavi zagotovo ne bodo manjkali. Foto: Ana Kovač

Več koncertov je na sporedu tudi v nedeljo. Zakonca Luka Basi in Nastja Gabor bosta v sklopu turneje Akustično od blizu nastopila na domačem Koroškem (Prevalje), skupina Flirrt na Jesenicah, hrvaška Klapa Kampanel, katere član je bil pred leti tudi Škugor, pa bo razveselila občinstvo v Krškem.

Za razvajanje brbončic

Nekaj napovedanih dogodkov je tudi kulinarične narave. Po vsej Sloveniji se začenja Teden turističnih kmetij, v okviru katerega se lahko prepustite podeželskemu razvajanju in začutite pristen utrip življenja na kmetiji. Številne kmetije so tako pripravile pestro ponudbo aktivnosti in doživetij, ki vključujejo zanimive dejavnosti na prostem, kot so jahanje konjev, hranjenje živali ali vodeni pohodi ter razne degustacije in delavnice.

V petek bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici še tradicionalna Odprta kuhna, kulinarična tržnica, ki med svoje stojnice privablja sladokusce in kulinarične pustolovce. V trinajsti sezoni, ki je polna novosti, presenečenj in okusov, lahko poleg že znanih ponudnikov preizkusite tudi grške dobrote in prekmurske specialitete.

Po jesenskem dogodku se Promenada okusov v stari Ljubljani vrača tudi v spomladanski različici. Ljubljansko mestno jedro lahko to soboto znova raziščete z vinskim kozarcem v roki in poskusite najboljše, kar daje kulinarična Slovenija. Okusili boste lahko mojstrovine osmih chefov stare Ljubljane in vina vrhunskih vinarjev tako iz Slovenije kot iz tujine.

V okviru Tedna turističnih kmetij boste lahko preizkusili lokalne tradicionalne dobrote. Foto: STA

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste lahko popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Preberite tudi: