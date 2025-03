MRFY razvneli 2000 navdušencev

Prjatučki (Kdo Bo Rešil Svet), Pali pali, Tonemo in Najlepše bitje so le nekatere izmed uspešnic, ki jih je na petkovem koncertu zapela skupina MRFY. Na tako imenovanem Prazniku so gostili več tisoč glavo množico in jim v živo predstavili pesmi z novega albuma Helo.

V petek zvečer se je razprodani koncert zasedbe MRFY začel z uvodnimi besedami producenta Žareta Paka, ki je popeljal publiko v prvo pesem večera. S skladbo Helo so pozdravili zbrane in jim izkazali dobrodošlico na koncertu, ki so ga poimenovali Praznik II. Prvi koncert z imenom Praznik se je prav tako odvil v Media centru, leta 2023.

Producent Žare Pak je sodeloval pri zadnjem albumu Helo. Foto: Gaja Hanuna

Gregorju Štrasbergarju Štrasu, Roku Klobučarju in Tomažu Župančiču se je ob bok postavil nov basist, ki ga kličejo Sleyk in je zamenjal Lenarta Merlina.

Na odru sta se jim ob pesmi Zonzei pridružila člana rep zasedbe Matter. Nov singel Stupid so odpeli s hip hop in R&B izvajalko Masayah.

Ob skladbi Zonzei sta se jim na odru pridružila reperja iz zasedbe Matter. Foto: Gaja Hanuna

Nov basist IME IN PRIIMEK Foto: Gaja Hanuna

Frontmen Gregor Strasbergar Štras. Foto: Gaja Hanuna

Nenevadna koncertna obutev - crocsi. Foto: Gaja Hanuna

Utrinke nastopa si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

V občinstvu smo opazili člane zasedbe Joker Out, Kokosy, Guštija z ženo Chantal, frontmena Dan D, Tokaca in frontmena Niet, Boruta Marolta, igralko Katarino Čas, novinarja in voditelja Marcela Štefančiča, voditelja Izštekanih Jureta Longyko in mnoge druge.