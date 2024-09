Miha Guštin - Gušti se v teh dneh pripravlja na svoj veliki koncert Moje sanje, moj planet, ki bo v Križankah 19. septembra. Na pogovor pred koncertom pa je Eva Cimbola povabila tudi njegovo ženo Chantal van Mourik Guštin. Znova sta dokazala, da veljata za zakonca, ki izžarevata ogromno ljubezni, sprejemanja, povezanosti in še kaj bi lahko našteli. Prvič sta se spoznala kot najstnika, a vmes se deset let nista videla, ponovno pa ju je združila pesem Črn tulipan zasedbe Big Foot Mama. Kaj vse jima je prineslo življenje, kako je Chantal sprejemala Mihovo glasbeno kariero, kako je doživljala oboževalke in kako občasno sodelujeta tudi poslovno, preverite v Spotkastu z Evo Cimbola.

Njuni začetki imajo resda filmski scenarij, ko sta se kot najstnika spoznala v kampu v Istri in tam uživala v kratki poletni romanci. In kot je pri poletnih romancah navada, je bilo tudi pri njima tako, da sta stik nekaj časa ohranjala s pisanjem pisem, potem pa je bilo tega pisanja vedno manj. Vse dokler zasedba Big Foot Mama ni snemala videospota za pesem Črn tulipan, ki jo je napisal Gušti prav zaradi Chantal. Bil je namreč očaran nad njeno lepoto.

"Presenečen sem bil zaradi njene lepote"

"Ko sem jo prvič videl, sem bil presenečen zaradi njene lepote. Takrat v Sloveniji oziroma Jugoslaviji nisi videl takšnih deklet in šele potem sem izvedel, da zato, ker je njen oče Indonezijec, kar pomeni, da je na pol Azijka. Zaradi tega ima posebne obrazne poteze." Režiser videospota je želel, da v njem nastopa Chantal, zato se je moral Gušti opogumiti in jo povabiti k sodelovanju. Pot do njenega prihoda pa ni bila ravno lahka.

Gušti in Chantal na življenje gledata brez stresa. Foto: Jan Lukanović

Ni poseben samo njun začetek, posebna je bila tudi poroka, na katero je Chantal tako zamujala, da so morali naprej spustiti par za njima. Takrat Mihi ni bilo vseeno, a si je močno oddahnil, ko jo je vendarle zagledal. V pogovoru z Evo Cimbola sta večkrat dajala občutek, da na življenje gledata brez stresa. Da skupaj preprosto uživata, lahko bi celo rekli, da sta popolna kombinacija.

Hitro je ugotovila, da na njegovih koncertih nima kaj iskati

Chantal je priznala, da je hitro ugotovila, da na koncertih zasedbe Big Foot Mama nima kaj iskati in da je bolje, da se koncertov ne udeležuje. "Vsak, ki je v glasbeni skupini, je malo pavijan in se na odru in v zaodrju obnaša popolnoma drugače kot zasebno. Ko je bila Chantal nekajkrat z nami, se nisem mogel tako obnašati, ker seveda ne bi bilo v redu, niti glede alkohola niti morda glede pogledov pod odrom. In v resnici je tudi Chantal hitro ugotovila, da je to ne zanima, in je vse skupaj jemala kot mojo službo, kar v resnici je bila."

"Vsak, ki je v glasbeni skupini, je malo pavijan in se na odru in v zaodrju obnaša popolnoma drugače kot zasebno," pravi Gušti. Foto: Jan Lukanović

Spremljanje moževe glasbene kariere pa je seveda nekoliko drugačno od kariere njunega sina Krisa, ki je uspešen kitarist v zasedbi Joker Out. Chantal in Gušti poudarjata, da med otroki, poleg Krisa imata še sina Maxa in hčerko Majo, ni ljubosumja. Prej bi lahko rekla, da so zdaj še bolj povezani, se podpirajo in si pomagajo. Max je zelo vpleten v zasedbo Joker Out s snemanjem različnih videovsebin, medtem ko je najmlajša Maja največja oboževalka te rokerske zasedbe.

Presenečen nad hitrim vzponom sinove skupine Joker Out

Tudi Gušti priznava, da je bil presenečen nad tako hitrim vzponom mladih fantov in da ga njihova popularnost zagotovo navdušuje in veseli. In tudi pri Guštiju lahko opazimo nekoliko drugačno glasbo, kot jo je pisal v zasedbi Big Foot Mama ali kasneje v sodelovanju s Polono. "Jaz v Sloveniji še vedno pograšam malo bolj avantgarden pop. Pop, ki ni za plesati na terasi na morju, ampak pop, ki je drugačen. Tak evropski pop, kot so bili Duran Duran, in jaz bi rad šel v to smer." Je namreč mnenja, da je v glasbi treba delati kvalitetno in v tem vztrajati. In Gušti je dokaz, da vztraja, že 40 let.

Pri izvedbi Guštijevega koncerta ob 40-letnici glasbenega delovanja tokrat sodelujeta tudi poslovno, saj je Chantal prevzela vlogo PR-ovke. Foto: Jan Lukanović

V Križankah pripravlja veliki koncert ob 40-letnici ustvarjanja

Gušti se zdaj kot samostojni izvajalec ravno v teh dneh pripravlja na svoj veliki koncert v Križankah, ki bo 19. septembra in na katerem se mu bodo pridružili tudi številni gosti, seveda tudi fantje iz zasedbe Joker Out. Gušti bo tako z gosti na odru in občinstvom pod odrom praznoval 40 let glasbe, 40 let uspešnic, ki presegajo generacije, 40 let elegantnih skladb, hudomušnih besedil in vrhunskih izvedb. Pri tem ogromnem projektu mu seveda pomaga številčna ekipa, tokrat pa tudi njegova Chantal v vlogi PR-ovke. Kako sodelujeta in kaj vse prinaša koncert, preverite v tokratnem Spotkastu.