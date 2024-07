Nuša Derenda: Ni mi dovolil, da bi se ustavila #Spotkast

Nuša Derenda v slovenskem glasbenem prostoru pomeni ogromno. Že več kot 30 let uspešno nastopa, za sabo ima 25 let samostojne glasbene kariere, ogromno nagrad s festivalov in zvesto publiko, ki jo spremlja vrsto let. Z možem Frenkom sodelujeta tako poslovno kot zasebno in Nuša pravi, da ni bilo vedno lahko in preprosto. Da sta se morala s Frenkom na neki točki konkretno pogovoriti, kako naprej. Veliko osebnih zgodb je pevka v Spotkastu delila z Evo Cimbola.

Pevka poudarja, da je trenutno v obdobju, ko je najbolj zadovoljna s svojim življenjem. Veliko glasbenega ustvarjanja in dogajanja ima za sabo, otroci so odrasli, publika jo še vedno z veseljem spremlja, ona pa lahko med nastopi najde čas tudi zase, za prijatelje in stvari, ki ji pomenijo ogromno. Tako čuti tudi zato, ker se zaveda, da nekoč ni bilo tako. Ko je še nastopala skupaj s Frenkom v bendu in so potovali in prepevali po tujini.

"Moral si biti kar pogumen v tistih časih. Za moje starše, za mojo mamo je bil to kar šok. Ali ne boš šla v službo, se je spraševala, potrebuješ nekaj rednega, nekaj varnega." Takrat so se odprle priložnosti in zato sta jo skupaj s Frenkom zagrabila, ker sta se zavedala, da če ne zdaj, potem nikoli.

S Frenkom se je morala konkretno pogovoriti

Potem ko so nastopali po tujini, se družili, bili ogromno časa na poti, pa je Nuša začutila, da je po petih, šestih letih takšnega tempa počasi dovolj. S Frenkom se je morala takrat spet konkretno pogovoriti o ideji, da se ustalita v Sloveniji in si ustvarita družino. "Čutila sem, da sem res že zelo utrujena. Na nastope smo se namreč vozili v Nemčijo tudi po tisoč kilometrov stran, kdaj tudi samo za en 'špil', bili smo ogromno na poti, neprespani. In vse to se nekje pozna."

"Joj, ne spet narodnozabavna!"

Pri dvajsetih sem začutila to ogromno željo po petju in nastopanju. "Na radiu sem enkrat slišala Božidarja Wolfanda Wolfa, ko sem bila ravno pri mami in sem likala, in kaj sem naredila? Odšla sem do radia, se mu predstavila in ga vprašala, ali on tudi kakšne pesmi piše." Kasneje je potem res posnela nekaj demo posnetkov in na podlagi tega ji je Wolf uredil avdicijo pri Avsenikih.

"Joj, ne spet narodnozabavna, je bil moj odziv, ker sem resnično želela iti v pop smer. A sem se seveda tudi zaradi spoštovanja do Avsenikov avdicije udeležila. Tam me je Vilko Avsenik malce preizkusil in mi rekel, da še potrebujem kakšni dve leti." Kljub temu da danes nastopa in poje pretežno pop glasbo, še vedno rada zapoje narodnozabavne pesmi in tudi na njenih nastopih se lahko zasliši harmonika.

Avdicijo pri Avsenikih ji je uredil Božidar Wolfand Wolf.

Kariera in otroka so prišli istočasno

Eva Cimbola in Nuša Derenda sta se dotaknili tudi materinstva in obdobja, ko je ob dveh malih fantkih gradila svojo kariero oziroma je takrat začela strmo naraščati. Ob malih otrocih pa seveda to ni lahko, saj jih je treba pustiti doma tudi kdaj, ko zbolijo, ko imajo vročino.

"Moram povedati, da je Frenk deloholik oziroma res velik motivator. On mi ni dovolil, da bi se ustavila. Vedno sva imela pomoč mame in tašče, za kar sva jima neizmerno hvaležna, saj sva vedela, da sta otroka v dobrih rokah. Sem pa bila, ko sem prihajala domov, posledično utrujena in sem se zavedala, da nisem tista prava mama. To je morda potem kasneje prišlo za mano, ko sta že bila najstnika. Takrat sem rekla, zdaj pa morava biti starša, ker sem se bala, da se ne bi kaj zgodilo." Poleg tega ji je takrat tudi telo sporočilo, da je preutrujena in da naj se malenkost zaustavi, saj so se takrat pojavile težave z glasilkami, ki jih je kasneje uspešno odpravila.

V nekem trenutku je ugotovila, da preprosto ne zmore vsega, nam je v Spotkastu povedala Nuša Derenda.

Nuša je v Spotkastu spregovorila tudi o tem, kako se je v nekem trenutku spremenila oziroma je prišla do točke, ko je morala in želela reševati družino, zakon in odnose. In takrat je ugotovila, da preprosto ne zmore vsega. S Frenkom imata danes zelo lep in spoštljiv odnos, čeprav Nuša rada doda, da Frenk še vedno velja za ogromnega kritika. Ampak se je tudi Nuša z leti naučila to sprejemati in to zdaj jemlje kot nekaj dobrega, ne kot napad ali grajo.

Epidemija je bila čas za družinsko terapijo

Pogovor je nanesel tudi na njuna sinova in na čas epidemije, ko so zaradi omejitev veliko časa preživeli skupaj. Takrat so imeli med sabo na nek način družinsko terapijo, saj so takrat predelali vse stvari, morda zamere iz otroštva, ko Frenka in nje ni bilo veliko doma.

Mami in tašči zdaj vrača pomoč.

Pevka je vesela, da lahko zdaj svoji mami in tašči vrača pomoč, ker kot večkrat poudarja, brez njih s Frenkom zagotovo ne bi bila danes tukaj, kjer sta. Veliko ji pomeni, če jo zdaj pohvalita, da ji zelenjava na vrtu dobro uspeva ali da je nekaj dobro skuhala in pripravila, ker je imela v preteklosti občutek, da sta si mislili, da ne bo nikoli prava gospodinja. Sploh ker v tistih najbolj napornih obdobjih temu res ni posvečala skoraj nič pozornosti. Danes pa zelo rada poprime za kuhalnico in tudi za taščo vedno pripravi kuhano kosilo. Kaj vse ima pevka še v načrtu in kaj bi si želela v prihodnosti, pa preverite v posnetku.

