Smiljan Mori in Helena Kodrič Mori sta poslovneža, motivatorja, starša, prijatelja in še mnogo več. V Spotkastu sta z Evo Cimbola razbijala prepričanja mnogih staršev glede vzgoje otrok v povezavi z denarjem. Zakaj je pomembno, da so tudi otroci finančno pismeni, in zakaj sta mnenja, da je "biti brez denarja" neke vrste bolezen? Poleg naštetega sta spregovorila tudi o svoji težki desetletni borbi, povezani z izventelesno oploditvijo in vsemi neprimernimi komentarji zdravnikov in znancev.

Helena in Smiljan sta povezana tako poslovno kot zasebno že več kot 27 let. Marsikdo ne ve, da je za uspeh Smiljana v veliki meri zaslužna prav Helena, ki ga je, kot se rada pošali, ustvarila prav ona. Dejansko deluje ves ta čas kot "gospa iz ozadja", zdaj pa je začutila, da prav zaradi vseh izkušenj v poslovnem in zasebnem svetu stopi v ospredje tudi sama. Pripravlja priročnik o neplodnosti, s katerim želi pomagati vsem parom, ki gredo skozi podobno zgodbo, kot je bila njuna, hkrati pa se skupaj s Smiljanom pripravljata na različne delavnice, na katerih učita upravljanje z osebnimi financami in poudarjata finančno pismenost ter to, zakaj je pomembno, da jo poznamo.

Helena in Smiljan sta tako poslovno kot zasebno povezana že več kot 27 let. Foto: Siol.net

"Ženske so pri naložbah preudarnejše in previdnejše"

"Velikokrat se mi zdi, da ženske raje finance prepustijo svojim moškim – saj bodo to oni uredili, jaz se ne spoznam dovolj," pravi in prav to želi predstaviti vsem ženskam – da ni nujno, da je tako, in da finance niso nekaj strašnega in zapletenega, če smo seveda pametni pri naložbah. Smiljan ob tem hitro dodaja, da so ženske nasploh veliko preudarnejše in previdnejše, ko gre za naložbe, in je zato zelo dobro, ko se lahko partnerja pri tem dopolnjujeta.

Deset let sta se trudila dobiti otroka

Tudi sicer sta v Spotkastu večkrat poudarila, kako pomembni sta zanju njuna usklajenost in povezanost. In med njima je čutiti prav posebno energijo. Še posebej ko sta spregovorila o svoji težki zgodbi, ko sta se deset let trudila, da bi Helena zanosila in donosila, da bi dobila svojega otroka.

Helena in Smiljan sta v Spotkastu pregovorila tudi o svoji težki zgodbi, ko sta se deset let trudila dobiti otroka. Foto: Siol.net

"Istočasno sva šla v osmi postopek umetne oploditve in posvojitve ter izvedela, da ima Beta HCG visoko vrednost, iz Centra za socialno delo pa sva dobila odgovor, da sva primerna za posvojitev," je povedala Helena in zaupala, zakaj sta s posvojitvijo nekoliko počakala in kasneje posvojila dečka iz Moskve.

Evo pa je v Spotkastu zanimalo tudi, kako se je Smiljan Mori v preteklosti spopadal z negativnimi komentarji, povezanimi z njegovimi začetki. "Glej ga, kako služi mastne denarje in pametuje," se je spominjal Smiljan in dodal, da to še vedno kdaj sliši. Kaj je odgovoril na vprašanje, ali smo Slovenci zavisten narod, in tudi to, zakaj je mnenja, da je besedna zveza osebna rast velikokrat izrabljena, preverite v Spotkastu.

