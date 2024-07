Smiljan in Helena Mori: Dokler naju finance ne ločijo

Kako imeti urejene in zadostne finance, ki zadovoljijo vajine potrebe? Veliko parov se sprašuje, kako voditi skupne finance. Če sta na začetku skupne poti ali sta par že dolgo časa, so finance in njihovo skupno upravljanje pomemben del partnerskega odnosa. Ali bosta imela vsak svoj denar in si razdelila stroške, ki jih mora vsak poravnati? Ali bosta imela skupen denar? Ali mora tisti, ki zasluži več, prispevati več? Kako uskladiti skupni proračun? Za odgovore smo povprašali podjetnika, motivacijska govornika in avtorja Heleno Kodrič Mori in Smiljana Morija.

Ali se tudi vi čutite prikrajšani kot partner v odnosu, v katerem so finance tabu? Še slabši občutki so, ko je denarja celo premalo in ko je premalo kompromisov, pogovora ter discipline na tem področju. Pogovor o financah pripelje do prepira in namesto rešitve najdemo zaključek med rjuhami. Na žalost taka "tehnika" ni dolgoročno vzdržna in lepega odnosa ni dobro zaključiti zaradi neurejenih financ. Ne dopustite, da se zaradi finančne nepismenosti vaša zveza približuje ločitvi. Potrebujete samo nekoga, ki vas bo vodil in naučil ravnati s financami.

Odkrit pogovor

Zagotovo ni za vse razhode kriv denar, dejstvo pa je, da če se s partnerjem o denarju in stvareh v zvezi z denarjem ne pogovarjata odkrito, bo slej ko prej zaškripalo v vajinem odnosu, pravita Helena Kodrič Mori in Smiljan Mori, ki partnerski odnos primerjata z združitvijo dveh podjetij:

"Ko se povežeta dva posameznika, je podobno, kot ko se povežeta dve različni podjetji. Vsako ima svojega direktorja, vsako ima neka svoja pravila, svoje sisteme, svoj način dela, svojo vizijo. In zdaj, ko se ti dve podjetji združita, je treba določiti, kdo bo direktor, kakšna bo skupna vizija, kateri 'sistemi' se bodo uporabili ipd. – nič kaj enostavna naloga. Pri podjetjih traja leta, da se stvari povežejo, in nič kaj drugače ni v zvezah."

Izberite delavnico SmartMoney po vašem okusu Za vaš finančni uspeh vam zakonca Mori podarjata udeležbo za dve osebi na delavnici SmartMoney po vaši izbiri: delavnica za pare ali

delavnica za ženske.

Odkrita komunikacija je recept za uspeh

Uspešna zakonca priporočata odkrit pogovor: "Če se povežeta dva zavestna, 'prebujena' človeka, bo odkrita komunikacija okrog denarja nekaj vsakdanjega, preprostega in taki pari se ne ločijo. Dobro se poznata, nimata notranjih zadržkov, ki bi jih sabotirala, znata si prisluhniti, se uskladiti in si zastaviti konkreten načrt, s katerim dosegata osebne, zakonske in družinske cilje."

Finančno pismenost bi morali poučevati že v osnovni šoli, sta prepričana, saj je ravnanje z denarjem bistvenega pomena v posameznikovem življenju, veščine, kako se tega lotiti, pa v najboljšem primeru dobimo od staršev – in tako se prenašajo vzorci, dobri in slabi.

Poudarjata, da sta finančna pismenost in odkrita komunikacija nujni za partnersko zvezo: "Taka zveza ima vse pogoje, da cveti, in družina, postavljena na take temelje, ima veliko več možnosti za obstanek in uspeh. Denar pri njih ni kamen spotike, ta tema jih ne prestraši, ne povzroča jim odpora in ne sproža prepirov. Rane iz otroštva so zaceljene, napačni pogledi so odpravljeni in blokade so porušene."

Foto: Smart Money Solutions

Zakonca Mori pripravljata delavnico za pare

V zadnjih 27 letih sta več deset tisoč parom pomagala doseči finančno zdravje. Zavedanje, kako pomembno je imeti stabilne finance za ustvarjanje srečne in varne prihodnosti za vse družinske člane, je tisto, kar ju je spodbudilo k želji, da to znanje delita z nami.

"Želiva, da tudi vidva uživata v finančnem miru in harmoniji."

Zato sta pripravila ekskluzivno celodnevno delavnico za pare, ki bo 9. novembra v Ljubljani.

Veliko izmed nas je od svojih staršev podedovalo negativna in omejujoča prepričanja o denarju. Ta začarani krog je treba prekiniti. Na delavnici se boste naučili, kako premagati mentalne ovire in graditi nov, pozitiven odnos do denarja. Denar ne bo več vir stresa in prepirov, ampak orodje za doseganje vajinih skupnih ciljev.

Foto: Smart Money Solutions

Individualni in skupni cilji so uresničljivi

"Pomembno je, da imata podobne vrednote in skupne cilje, vendar je prav tako ključno, da se podpirata pri doseganju individualnih ciljev. Naučila se bosta, kako poslušati in resnično slišati drug drugega, določiti prioritete in razumeti partnerjeve potrebe. S tem bosta ustvarila močnejšo in bolj povezano družino," pravita Helena in Smiljan.

Predstavljata dva načina urejanja družinskih financ:

Nekateri ločijo ves svoj denar , kar pomeni: jaz zaslužim toliko in to je moj denar, ti zaslužiš toliko in to je tvoj denar. Tudi to je v redu, da si vse delita (najemnino, stroške itd.). Če boste to naredili, ima vsak od vas svoje račune. Imate pa enega skupnega za gospodinjstvo. Pazita edino, da ne postaneta cimra. Dobesedno.

, kar pomeni: jaz zaslužim toliko in to je moj denar, ti zaslužiš toliko in to je tvoj denar. Tudi to je v redu, da si vse delita (najemnino, stroške itd.). Če boste to naredili, ima vsak od vas svoje račune. Imate pa enega skupnega za gospodinjstvo. Pazita edino, da ne postaneta cimra. Dobesedno. Drugi način je, da imata skupni denar. V tem primeru se morata dogovoriti za vsoto, ki jo bo vsak posameznik vzel z vrha, in šele nato lahko dasta denar na račune. Npr.: eden zasluži tisoč evrov, drugi tri tisoč evrov, skupaj torej zaslužita štiri tisoč. Preden bosta razdelila denar, se bosta dogovorila, koliko osebnega denarja lahko vsak vzame. Če veliko stvari počneta skupaj, potem ne bosta potrebovala veliko osebnega denarja. Dogovorila se bosta torej, da lahko vsak vzame 200 evrov za osebne namene. Ostane vama jih še 3.600 evrov, ki jih nakažeta na račune. Ko torej dobite 200 evrov, ki so vaši, vaš partner nima nobene besede pri vašem osebnem denarju. Porabite ga za tisto, kar si želite.

Zakaj je nujno, da najprej odštejeta osebni denar? Ker ni nič hujšega, kot če bi morali partnerja prositi za denar. Je poniževalno in daje občutek manjvrednosti.Taki občutki pa v vezi ne peljejo v smer rasti.

Kaj naredite, če samo en partner služi? Recimo, da eden zasluži dva tisoč evrov, drugi pa nič. Kaj naredita, če imata skupne račune? Popolnoma isto stvar. Naj tistemu, ki služi, ne pride niti na pamet, da bi vzel več denarja, ker pač služi. NE! Če boste to naredili, boste imeli veliko težav, kajti na koncu se vam bo vse povrnilo. Če želite, da bi bila oba srečna, morata prejeti oba enako vsoto.

www.smartmoneysolutions.com/delavnica-za-pare . Ni treba, da imata oba partnerja popolnoma enake poglede na denar, cilje in sanje. Za začetek se morate o denarju s svojim partnerjem odkrito pogovoriti vsaj dva- ali trikrat na leto. Najbolje, da začnete tako, da se pogovorite o svojih fantazijah glede denarja. V pomoč naj vam bo kviz zakoncev Mori z 20 vprašanji, ki vam ga poklanjata in ki ga lahko najdete na:

Foto: Smart Money Solutions

Delavnica, ki vam bo pomagala doseči harmonijo

Pomembno je, da imata podobne vrednote in skupne cilje, vendar je prav tako ključno, da se podpirata pri doseganju individualnih ciljev. Na delavnici, ki jo 9. novembra pripravljata Helena in Smiljan, se bosta naučila, kako poslušati in resnično slišati drug drugega, določiti prioritete in razumeti partnerjeve potrebe. S tem bosta ustvarila močnejšo in bolj povezano družino.

Zato izkoristita ponudbo EARLY BIRD in se prijavita že zdaj!



Dobili boste vsa potrebna gradiva za delavnico, s praktičnimi primeri in obrazci za domačo uporabo pa bosta lahko vajino skupno rast uspešno izvajala po delavnici.

Helena Kodrič Mori 10. novembra pripravlja še prav posebno delavnico za ženske! Vabi vas, da postanete kapitanke svoje finančne usode in se naučite, kako upravljati s svojimi financami tako, da: določite finančne cilje in naredite dober proračun,

usvojite dobre navade in pozitivno miselnost glede denarja,

imate prihranke in zlato rezervo ter pametno investirate,

se naučite, kako dodatno zaslužiti in povečati svoje prihodke,

načrtujete svojo prihodnost, vključno z upokojitvijo in zaščito svojih financ ter premoženja.

Pridružita se zakoncema Mori in skupaj zgradite finančno prihodnost brez stresa in prepirov!