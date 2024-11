Skupina Joker Out je slovenskim oboževalcem kot prvim v živo predstavila pesmi z njihovega tretjega albuma Souvenir Pop. Pred odhodom v tujino so tako kar dva dneva zapored razprodali ljubljanski klub Cvetličarna in razgreli tamkajšnje občinstvo. Utrinke s sobotnega koncerta si oglejte v zgornjem posnetku.

Skoraj dvourni koncert so začeli z energično pesmijo z novega albuma Muzika za decu in poskrbeli, da je norela celotna dvorana. Po uvodni uspešnici je frontman skupine Bojan Cvjetićanin oboževalce pozdravil z besedami "Dobra večer, Djeco".

Priljubljeni med vsemi generacijami

Med občinstvom niso bili samo oboževalci iz Slovenije, ampak tudi tujih držav, kot so Nemčija, Avstrija, Slovaška ter Bosna in Hercegovina. Da je njihova glasba priljubljena med vsemi generacijami, kaže dejstvo, da je imela najmlajša med njimi samo osem let, najstarejši pa kar 72.

Izvedli so tako pesmi z novega, že tretjega studijskega albuma, kot tudi s prejšnjih dveh. Poleg novih, kot so Stephanie, Bluza, Mesto duhov in Ako toga više neće biti, so oboževalci uživali tudi v uspešnicah Katrina, Plastika, Demoni, Gola in Umazane misli, pozabili pa niso niti na tisto, ki jih je pred letom in pol izstrelila med zvezde – evrovizijsko Carpe diem. Koncert so sklenili z uspešnico Novi val z drugega albuma in se poslovili z besedami: "Ljubljana, hvala vam za ta večer, nikoli ga ne bomo pozabili."

Pred Joker Out je občinstvo ogrevala zasedba iz Vipave Jet Black Diamonds:

Po dveh razprodanih koncertih v ljubljanskem klubu Cvetličarna se člani skupine Joker Out odpravljajo na turnejo po regiji, kjer bodo pesmi z novega albuma predstavili tudi tujim oboževalcem. Najprej bodo obiskali Zagreb, Beograd in Skopje, se vrnili v Maribor in končali na Dunaju. Nastopiti bi morali tudi v Novem Sadu, a so koncert zaradi nedavne železniške tragedije prestavili na prihodnje leto, ko jih čaka še turneja po Evropi.

