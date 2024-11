"Pesem je bila prvotno napisana kot vesela, a na koncu se je izkazalo, da sreča ni za ljudi, kot sem jaz, in ljubezen ni za ljudi, kot sem jaz, zato se je končala z žalostnim obratom," je priznal Bojan Cvjetićanin. In dodal: "To je pesem o noči, ko sem spoznal in izgubil ljubezen svojega življenja."

Stephanie bo ena od skladb na prihajajočem albumu Souvenir Pop, ki bo postregel s pesmimi v kar treh različnih jezikih. Govori o pegastem dekletu z imenom Stephanie, ki jo je pevec spoznal na deževno soboto v baru, kjer je utapljal žalost. Bila je ljubezen na prvi pogled, ki se je z njenim odhodom končala že naslednje jutro in v pevcu pustila globoko razpoko.

Poslušajte:

Velika turneja leta 2025

Njihov tretji studijski album bo na voljo 15. novembra na vseh pretočnih platformah. Ustvarjanje albuma se je začelo s pesmijo Carpe Diem in velikim mednarodnim prebojem spomladi 2023. Sledile so skladbe, kot so Everybody's Waiting in dve veliki regionalni poletni uspešnici – Šta bih ja ter še vedno aktualna Bluza, ki ima skupno že več kot 2,5 milijona ogledov.

Skupina Joker Out, ki jo sestavljajo pevec Bojan Cvjetićanin, kitarista Kris Guštin in Jan Peteh, basist Nace Jordan ter bobnar Jure Maček, bo album predstavila na turneji Album Release Tour po širši regiji, medtem ko bodo ljubitelji njihove glasbe v preostalem delu Evrope nove pesmi poslušali na veliki turneji leta 2025.

Tretji studijski album skupine Joker Out bo na vseh pretočnih platformah izšel 15. novembra. Foto: Primož Lukežič

Preberite tudi: