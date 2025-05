Album z desetimi skladbami, katerega aranžer in producent je bil Jan Plestenjak sam, je nastajal v njegovem studiu ter v studiu Jork v Dekanih. Kot pravi, so mu zvočno podobo albuma narekovale skladbe same. Na njem najdemo že znane Delam se, delam se, Do zadnje kaplje, A si a nisi in Valentinovo pesem, ob izidu svojega že šestnajstega albuma pa predstavlja tudi novo skladbo Poletje je prekratko.

Poglejte videospot za novo pesem Poletje je prekratko:

Videospot, ki spominja na poletje, brezskrbnost, užitke in pozitivnost, je posnel v Ljubljani. "Ko poslušam to pesem, si vedno predstavljam, da se na poletni dan vozim v avtu, 'na izi', brez skrbi, brez odvečnih misli," pravi. Kot nam je povedal, ga spomni na pot "nekje na Obali ali pa na Krasu med griči, počasi po vijugasti cesti". O pesmi pa dodaja: "Kot se nam poletje vedno zdi prekratko, se nam tudi vsi lepi trenutki. Zato ne smemo pustiti, da nam spolzijo skozi prste, temveč jih moramo stisniti v pest in jih vdihniti. Brez predsodkov in strahu."

Kako se je zaljubil in kaj obžaluje?

Jana Plestenjaka čaka pestro poletje, polno koncertov. Foto: Mediaspeed O pesmih z novega albuma je povedal, da je v vsakem besedilu "vedno tudi delček mojih zgodb". A ostaja skrivnosten: "V nekaterih več, v nekaterih manj. Sta pa na albumu dve pesmi, ki sta popolnoma moji zgodbi. Kateri dve? Seveda ne povem." Je pa za Siol.net razkril, da je eno od njih navdihnil občutek zaljubljenosti, drugo pa obžalovanje.

Kaj pa pravi o naslovu novega albuma, ki zveni zelo pomirjujoče? "Vedno je treba upati. A ne tako, da sediš križem rok in čakaš. Na koncu je večina stvari odvisna od nas samih," je povedal in dodal: "Je pa lepo, če smo obkroženi z ljudmi, ki jim ni vseeno, obenem pa nam ne sme biti vseeno za druge."

Pred Janom Plestenjakom je tako pestro poletje. Po letu premora in glasbenega ustvarjanja se namreč podaja na koncertno turnejo, ki jo začenja "doma" na Obali. "Ko prihaja jesen, se narava poslavlja in z njo pride neka melanholija. Zato mi zadnji poletni dnevi vedno prinesejo misel: 'A je že mimo ...'. Dopusta ne bom imel, ker imam polno poletje koncertov. Ampak to imam itak raje kot dopust," nam je še zaupal.

Preberite tudi: