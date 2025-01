Jan Plestenjak se po letu dni premora vrača na koncertne odre. Njegov veliki koncert za praznik zaljubljencev 14. februarja se približuje in marsikdo že komaj čaka, da Jana po dolgem odmoru ponovno sreča v dvorani Tabor v Mariboru. Z Evo Cimbola sta se v Spotkastu pogovarjala o tem, zakaj ravno Maribor, o novi Valentinovi pesmi in številnih drugih dogodkih v njegovem življenju, tudi o tem, zakaj nerad razkriva zasebno življenje – kljub temu je sproščeno spregovoril tudi o svoji Tadeji.

Čeprav ga lani nismo videli na odrih, med premorom, ko piše nove skladbe in snema album, Jan Plestenjak nikakor ne počiva. Preteklo leto opisuje kot zelo naporno, saj je nastal nov album z novimi pesmimi in vsem, kar spada zraven – od fotografiranj do načrtovanja koncertov.

"Jaz sem stara šola, nimam nobene kreme za obraz"

"Moral sem napisati nove pesmi, posneli smo tri videospote in imeli veliko fotografiranj. Fotografiranja res ne maram. To mi je najmanj všeč v mojem poslu, saj zahteva veliko razmišljanja o tem, kaj bom oblekel, kakšen bo moj stil, ali moram k frizerju in podobno. Nisem človek, ki bi preživljal ure v kopalnici, niti nimam krem za obraz," priznava Jan.

"Ne maram se snemati, ne maram, da me fotografirajo. To je edini del mojega posla, ki mi res gre na živce," je iskren Jan Plestenjak. Foto: Jan Lukanović

"Ne sme te boleti zaslužek ljudi, ki delajo s tabo"

V preteklem letu je zamenjal menedžment in v Spotkastu pojasnil, da mu je vedno najlepše, ko se z ljudmi razide prijateljsko. Tokrat ni bilo nič drugače. Pravi, da v svoji preteklosti nikoli ni imel težav z menedžerji, čeprav se mnogi glasbeniki pritožujejo nad slabimi izkušnjami. Jan poudarja, da je že večkrat slišal, koliko menedžerji zaslužijo, vendar ima on drugačno filozofijo.

"Ne sme te boleti zaslužek ljudi, ki delajo s tabo in ti pomagajo. Prav je, da včasih zelo dobro zaslužijo. Najlepše mi je, ko nekdo zaradi mene dobro zasluži, ker vem, da bo želel še naprej delati z mano in bo delal dobro."

Kljub temu se Jan zaveda, da v njegovi ekipi pogosto čutijo pritisk, da bo nekaj dobro izvedeno. Takrat vsakemu reče, naj jih potolaži, da sam nad sabo izvaja še večji pritisk. Ljudje, ki delajo z njim, priznavajo, da še niso delali s tako velikim profesionalcem in poštenim človekom. Tudi občinstvo, ki ga spremlja že toliko let, to prepoznava in ceni.

"Meni je najlepše, če nekdo na moj račun zelo veliko zasluži, ker vem, da bo potem hotel z mano delati še naprej." Foto: Jan Lukanović

Njegovi koncerti in nastopi so vedno premišljeni do popolnosti. Skoraj nikoli nič ne prepušča naključjem, čeprav se kljub temu kdaj zgodijo trenutki, ki jih ni mogoče predvideti. V Spotkastu se je spominjal, kaj vse se mu je že zgodilo med nastopi, in omenil, da mu je tudi glas že odpovedal.

"Pred koncertom v Stožicah se mi je to zgodilo in to je res neugodno. Prestaviti celotno občinstvo na drug datum, pa vse ljudi, ki so ob meni, od organizatorjev do ekipe – to res ni prijetno. Takrat sem moral celo vzeti kortikosteroide, da sem bil bolje, kar pa seveda ni dobro, ampak drugače ni šlo." Poudarja, da je pred prvim koncertom v turneji vedno prisoten strah, da se ne bi kaj zalomilo in da bo vse tako, kot mora biti. Po prvem koncertu turneje pa stvari stečejo.

"Mladi v življenju potrebujejo nekaj, kar zahteva disciplino"

Jan si občasno privošči tudi odmik od družbenih omrežij in pravi, da mu to zelo ustreza. Dokazano je, da elektronske naprave in družbena omrežja vplivajo na naš živčni sistem. Ob tem se sprašuje, kako močno to vpliva na mlade, če že sam opaža, da ima pozornost le nekaj sekund, da ga nekaj prepriča – naj bo to film ali skladba.

Zdaj je postalo popularno, da slavni ljudje govorijo o svoji težki poti in ovirah, čez katere so morali iti na poti do uspeha. "Zdi se mi, da s tem samo iščejo pozornost in bi se radi zdeli bolj ljudski," pravi Jan. Foto: Jan Lukanović

Pri mladih opaža vse manj potrpežljivosti, saj smo zaradi spleta in tehnologije naravnani na takoj in zdaj. Zato Jan meni, da je smiselno, da imajo mladi v življenju nekaj, kar zahteva disciplino – naj bo to šport ali glasba. Opaža tudi, da nekateri mladi glasbeniki nimajo potrpljenja in pričakujejo, da bo uspeh prišel čez noč. Vendar so potrebna leta in izkušnje, da se doživi uspeh, zato se mu zdi, da je naravnanost k disciplini ključna.

"Res sem ponosen, da sem tudi avtor svojih pesmi"

Priljubljeni pevec ima že vrsto let svoj stil pisanja pesmi. Lahko bi rekli, da ima svoj prepoznaven podpis tudi ali pa predvsem zato, ker je avtor svojih pesmi, kar mu veliko pomeni. "Res sem ponosen, da sem tudi avtor svojih pesmi." Seveda pa ne pozablja na čase na začetku, ko je večkrat sledil trendom in velikokrat razmišljal, kaj bo ljudem všeč.

To opisuje kot: "Najprej iščeš formo, potem pa šele svojo vsebino. In včasih te na tej poti sploh ne zanima tvoja vsebina, ker si se zaljubil v formo. Prava pot pa je, da najprej samega sebe vprašam, kdo sem, kaj čutim, kaj razmišljam, kje mi srce zaigra. Ko to najdeš, imaš v svetu neke forme, ki obstajajo, ki se spreminjajo, in rečeš: tole pa bi pasalo na mojo zgodbo."

"Ne vem, zakaj so prezirljivosti do nekih formatov, to je meni neinteligentno," o poniževalnem odnosu do turbofolka in tudi drugih žanrov pove Jan Plestenjak. Foto: Jan Lukanović

"Ne vem, zakaj je turbofolk poniževalen izraz, meni se ne zdi"

In ker je zdaj v Sloveniji zelo priljubljena zabavna glasba s harmoniko, glasba, ki jo izvajajo različni izvajalci in ne manjka na nobeni zabavi, je Evo Cimbola v pogovoru zanimalo tudi, ali gre pri njih za formo ali vsebino.

Jan je pojasnil, da veliko teh fantov osebno pozna in so v vodah folklorne, narodne glasbe izvrstni glasbeniki, v teh oblikah zabavne glasbe pa so prevzeli formo, ki je za odtenek modernejša, in skozi to formo iskreno dajejo sebe, ker to po njegovem mnenju so.

"Meni je to všeč in sem vesel, da imamo turbofolk glasbo pri nas. Ne vem, zakaj bi ta izraz moral biti poniževalen, meni se ne zdi, tako kot se mi ne zdi poniževalno šlager. Če pa rečeš canzona, je pa dobro, ampak v resnici gre za zelo podobno stvar. Razlika je samo ta, da je canzona iz Italije in šlager iz Nemčije. Pri obeh pa gre za lepo spevno pesem."

Jan je v Spotkastu pojasnil tudi to, kako se mu je življenje spremenilo, odkar ga deli z nekdanjo teniško igralko Tadejo Majerič. Foto: Jan Lukanović

"Besedilo ponavadi napišem v eni uri"

Pri pisanju besedil je ponavadi precej hiter, napisanega ga ima tudi v eni uri. Je pa res, da se tudi njemu kdaj zgodi, da lahko ena beseda povzroči nezadovoljstvo in lahko prav zaradi te ene besede, ki zmoti, traja veliko dlje časa, da mu je besedilo zares všeč. Kot pravi, je zelo pomembno, da takrat vztrajaš in najdeš drugo, boljšo besedo, ker sicer te ta ena beseda moti vedno bolj in bolj. "To je kot kamenček v čevlju, najprej si rečeš, saj bo šlo, potem pa te tako zelo moti, da ne gre več naprej."

Janovo najnovejšo pesem, ki je v zelo kratkem času postala hit in je bila zelo lepo sprejeta, čeprav je niso posebej napovedali, lahko poslušate tukaj:

Odnos s Tadejo je zdaj bolj miren kot na začetku

Seveda pa je tudi v tokratnem Spotkastu pričakovati kar nekaj osebnih izpovedi. Jan Plestenjak je pojasnil, kako se mu je življenje spremenilo, odkar je ob njem nekdanja teniška igralka Tadeja Majerič. Skupaj sta približno eno leto in njun odnos je danes veliko bolj miren kot na začetku. Zakaj je tako in kakšen je bil odgovor na vprašanje, ali je skupaj z njo končno dobil tudi tisti dom, ki ga je kot samski pogrešal, pa preverite v pogovoru.