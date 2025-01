V prvem Spotkastu v letu 2025 je Eva Cimbola gostila priljubljenega pevca Marka Vozlja. Glede na to, da si v začetku novega leta marsikdo postavlja nove zaobljube ali pa cilje za prihodnje leto, je Eva takoj na začetku preverila to, a Marko pravi, da si je cilje treba postavljati sproti. "Kot je rekel Nejc Zaplotnik, ni pomemben cilj, pomembna je pot." In tega se drži tudi Marko, ki priznava, da je lepo, če te poti z leti postanejo vedno bolj gladke, ravne, z lepimi amplitudami.

V svojem življenju jih je občutil in ima za to posebno razlago. "Zame obstajata dve stvari v življenju, ki te lahko podreta do tal. Obe imata zadnji del besede isti. Ljubezen in bolezen. S to zadnjo k sreči nisem imel težav in vse delam za to, da jih ne bi imel. V ljubezni so pa seveda bile in to te naredi empatičnega in čustvenega, pogled na svet je drugačen. Vesel sem, da sem se iz vseh teh ljubezenskih težav na koncu nekaj naučil in lahko zdaj rečem, da sem srečen. A za to se je treba vedno truditi."

"Zame obstajata dve stvari v življenju, ki te lahko podreta do tal," pravi Marko Vozelj: "Ljubezen in bolezen." Foto: Jan Lukanović

Dodaja, da je pomembno, da ljubezen tudi po 15 letih še vedno znaš pobožati in negovati. Tudi v svojem zakonu se je moral kdaj iskreno pogovoriti, kako naprej, če sploh. Spomnil se je na svojo predzadnjo pesem Ni mi žal, ki govori ravno o razhodu. "To so teme, za katere človek ni poklican, da bi jih sodil, in ravno to sem opisal v tej pesmi. Pri razhodih se prevečkrat pozablja na trenutke, ko sta se dva imela rada," in zato Marko poudarja, da je takrat ključno, da razhod ne postane dodatno boleč in grd.

Terapevtska pomoč

Marko se strinja, da je tega v zadnjem času res veliko. Terapije seveda pozdravlja, vendar zgolj v primerih, ko si dva tega res želita, ne pa da je eden pripravljen, drugi pa gre samo zato, ker mora. V resnici je podobno kot pri zdravniku. Saj ne obiščemo zdravnika za vsak prehlad, ampak ga pozdravimo sami doma. In podobno je pri tem. V ljubezni že prej dobivamo signale in opozorila – če jih ne vidimo in slišimo, je lahko kdaj prepozno.

Zato pa Marko velikokrat svoje občutke okoli ljubezni in odnosov zlije v pesem. Te pesmi so že kdaj pomagale kakšnemu paru, poslušajo se na porokah, obletnicah, rojstnih dnevih in tudi pevec sam dobi ogromno lepih sporočil, kako so se ljudje našli v besedilih, ki jih piše sam.

Vsakomur, ki zapade v melanholijo, bi predpisal dvoje: fizično aktivnost in umetnost. Foto: Jan Lukanović

"V glasbi nikoli nisem obupal"

Vedno bo hvaležen, da je bil del zasedbe Čuki, saj mu je ta izkušnja ogromno dala. Takrat so se glasbeno zelo široko predstavljali – igrali so od zabavne glasbe do valčkov, zato je zelo ponosen, da se je kalil v takšni skupini. Ko pa je čutil, da ne more več veliko dodati v smer, v katero pluje njihova barka, sta po njegovem mnenju samo dve poti. Ali ostaneš in si nezadovoljen ali pa greš. In ob tem v smehu dodaja, da je takrat zagotovo zelo nasmejal boga.

"Boga najbolj nasmejiš, ko delaš načrt, ampak življenje gre v svojo smer." Spominja se vseh tistih let, ko je delal in ni bilo pravega odziva občinstva, a nikoli ni obupal. "Toliko, kot sem preigral in prepel sam s sabo ... Dve zadevi sta v življenju zelo terapevtski: fizična aktivnost in glasba oziroma umetnost. To dvoje bi predpisal vsakemu, ki zapade v melanholijo, pomanjkanje energije."

Z očetom in bratom ohranja prav posebno tradicijo. Foto: Jan Lukanović

Ohranja tradicijo z bratom in očetom

Marko Vozelj ima od leta 2013 z očetom in bratom prav posebno moško tradicijo. Vsaj enkrat na leto se skupaj odpravijo na raziskovanje bližnjih krajev, predvsem držav nekdanje skupne države. "Vse skupaj se je začelo, ko je oče izrazil željo, da bi obiskal Nikšić v Črni gori, kjer je služil vojsko. Tudi jaz sem dobil poziv za tja in takrat je oče dobil solzne oči." Spominja se, kako sta se takrat spakirala v avto in odšla na potovanje. Potem sta povabila še Markovega brata in nečaka in tako je zdaj to lepa tradicija, ki je vsako leto prepletena z različnimi dogodivščinami.

"Oče se res odlično drži, lani smo v štirih dneh po Srbiji naredili več kot dva tisoč kilometrov." Ob tem poudarja, da ima pri organizaciji poti tudi mama ogromno vlogo, saj jim vedno vse pripravi in skuha za na pot. Pevec se zato rad pošali, da tudi če bi zmanjkalo elektrike in ne bi bilo nobene gostilne, bi oni preživeli.

Marko Vozelj je Evi Cimbola v Spotkastu zaupal tudi to, da se vsako leto vsaj enkrat odpravi na odklop, na katerem se za deset dni odpove hrani. Foto: Jan Lukanović

Z Mojstri (njegov spremljevalni bend) ustvarja glasbo, ki jo množice poslušajo ob pomembnih jubilejih ali pa takrat, ko potrebujejo odmik, saj se lahko najdejo v besedilih in si z melodijo polepšajo dan. Zadnja pesem nosi naslov Vse za njo. Besedilo za skladbo je napisal Marko Vozelj, uglasbil ga je Matjaž Vlašič, pri aranžmaju mu je pomagal še Miha Gorše. Tudi tokratna pesem je pesem o ljubezni, ki presega vse ovire. Govori o prvinskem, čistem in iskrenem pogledu na ljubezen. V taki ljubezni ni ne zmagovalca ne poraženca, a vsak, ki si ljubezen lasti, jo izgubi. Rek V ljubezni prilastiti pomeni izgubiti prav gotovo drži.

Vsako leto na odklop brez hrane

V Spotkastu pa boste lahko slišali tudi, zakaj se Marko vsako leto vsaj enkrat odpravi na drugačne "počitnice" oziroma svoj odklop, na katerem se za deset dni odpove hrani. Takrat je čas za sokove, počitek, meditacije, sprehode in za pogovore s samim s seboj. Kaj mu to prinaša in zakaj bi to svetoval vsakemu, pa preverite v tokratnem Spotkastu z Evo.

