Pred iztekom leta 2024 je Eva Cimbola v Spotkastu gostila legendarnega novinarja, reporterja, urednika, humorista in satirika Toneta Fornezzija - Tofa. Večni humorist je letos praznoval 90. rojstni dan, na zabavi pa je bilo tudi veliko znanih obrazov. Pri svojih letih je še vedno izrazito vitalen, še vedno sede na sobno kolo in še vedno je mnenja, da se ljudje postaramo takrat, ko se prenehamo smejati.

Ob začetku druženja je poudaril, da novinarstva nikoli ni jemal kot poklic, ampak kot način življenja. Že v gimnaziji je vedel, da bo to nekoč njegovo življenje, in rad se spominja svojih začetkov, ko so še obstajale Ljubljanske novice. Brez dlake na jeziku se spominja tudi časov, ko je bil zaradi svojega pisanja večkrat na sodišču, po njegovem mnenju za prazen nič, tolikokrat celo, da so ga spraševali, če je na sodišču morda zaposlen.

Najdaljša uredniška kariera na svetu

Za sabo ima najdaljšo uredniško kariero na svetu. Je namreč ustanovitelj in urednik satirične rubrike Butik v Nedeljskem dnevniku, ki je del časopisa že vse od leta 1971. Za to priznanje je prejel tudi nagrado Mednarodnega novinarskega foruma kot urednik, ampak ob tem poudarja, da ni samo urednik, je tudi avtor, kar je zahtevnejše kot biti urednik.

Tone Fornezzi - Tof je letos praznoval 90. rojstni dan. Foto: Jan Lukanović

Rubrika Zaupne besede je podirala tabuje

V Spotkastu je obujal spomine na urednikovanje mladinskega časopisa Antena, ki je začel izhajati leta 1964. Naklade so imeli čez sto tisoč. Mnogi se ga morda spominjate zaradi rubrike Zaupne besede, ki je veljala za tabu tistega časa. Spominja se, da seveda v tistih časih po osnovnih šolah ni bilo nobene spolne vzgoje, on pa je takrat od deklet dobival veliko vprašanj na to temo in tudi veliko lepih pisem, kjer so imele probleme s fanti, s spolnostjo. Na vprašanja o odnosih in spolnosti so nato odgovarjali različni strokovnjaki.

Takrat mladi namreč niso iskali odgovorov na internetu, tudi strokovne literature je bilo malo, če pa je že bila, je bilo mladini nerodno si jo izposoditi in prinesti domov. Doma se o teh zadevah takrat pač ni govorilo. Vprašanja so bila v začetku o družini, izobraževanju, zdravstvu, kasneje pa je to postala svetovalnica o telesnem razvoju in spolnosti. Antena je v tistem času vsekakor podirala tabuje in skrbela za večjo ozaveščenost mladih.

"Dostikrat je bilo nevarno, nikoli pa se nisem bal," je v Spotkastu povedal Tone Fornezzi - Tof. Foto: Jan Lukanović

"Intervju je lahko dober samo v živo"

Seveda sta se z Evo dotaknila tudi novinarstva na splošno. Tof ne skriva kritičnosti. "Sem velik sovražnik intervjuja po spletu. Samo v živo je lahko dober intervju, da začutiš sogovornikovo energijo, da steče pogovor. Vem, da je tak način pisanja lažji in cenejši, a sem do tehnološkega novinarstva kritičen."

Zaradi svojega dela in zaradi svojega pisanja v preteklosti je bil večkrat tudi ustrahovan, saj socializem ni dopuščal senzacije in pod to parolo naj bi bilo novinarstvo takšno, kot je bilo na začetku, torej samo resne teme, kot sta bila recimo časopis Ljudska pravica in Slovenski poročevalec. Ljubljanski dnevnik je že bil nekoliko lahkotnejši in zato so bili vedno nekoliko pod kontrolo.

Šport je bil že od otroštva del njegovega življenja. Foto: Jan Lukanović

Še vedno sede na sobno kolo

Njegovo otroštvo je bilo zelo športno aktivno. Med sabo se je mladina poznala predvsem po imenih klubov, v katerih so trenirali. Odraščal je v Ljubljani v Šiški. "Že od otroštva dalje je bil šport del mene. Tek na smučeh, smučanje in kolesarstvo." Še vedno sede na sobno kolo in ob gledanju televizije naredi kar nekaj kilometrov.

Kolesarstvo je vsekakor velik del njegovega življenja in zato sta se z Evo pogovarjala tudi o maratonu Franja in kako težko je bilo, da so sploh naredili ta športni dogodek, ki še danes privablja številne kolesarje. O kolesarstvu pa daje prispodobo, da je eden od bolj umazanih športov. "Na tekmi dobi kolajno oziroma je zmagovalec eden, a sam v resnici ne moreš zmagati, je nemogoče, če nimaš ob sebi ekipe." Ob koncu pogovora o kolesarstvu pa še …Pogačar ali Roglič? Tof je v isti sekundi odgovoril: "Oba, vsi so dobri!"

"Imam vse, želim si le zdravja," nam je ob koncu pogovora zatrdil Tof. Foto: Jan Lukanović

Kljub temu da ima za sabo dolgo kariero in ogromno dosežkov, pa Tof poudarja, da zasebno ni vedno duhovit in zabaven. Zelo dobro zna ločiti poslovno od zasebnega. V svojih satirah je večkrat pisal o znanih ljudeh in v Spotkastu boste lahko izvedeli tudi, za kateri primer mu je žal oziroma kdaj je naredil napako in jo tudi priznal. Prisluhnite pogovoru, v katerem je opisal tudi odnos s svojo hčerjo Piko.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in na YouTubu.