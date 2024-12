Ines Erbus: Tudi moje srce je bilo kdaj ranjeno #video

Mlada, energična pevka Ines Erbus praznuje deseto obletnico samostojnega glasbenega ustvarjanja. Za tako mlado dekle se to zdi skoraj neverjetno, a vseeno je deseta obletnica, ko je zapustila skupino Foxy Teens. Takrat so dekleta pri rosnih 12 nastopale in prepevale skupaj, pevka pa se teh časov rada spominja. "Takrat sem se veliko naučila in zato bom vedno hvaležna za to izkušnjo," je povedala v Spotkastu.

Ob deseti obletnici Ines Erbus pripravlja plesno-glasbeni spektakel z gosti, ki bo čez teden dni v Hali Tivoli. Ta poseben dogodek ne bo le praznovanje njenih dozdajšnjih uspehov, temveč prava poslastica za vse, ki si poleg dobre glasbe želite tudi doze šova. Ines in ekipa namreč obljubljajo, da bo veliko plesa in tudi posebni gosti. Glede na to, da ima ob sebi veliko pravih glasbenih prijateljev, s katerim se druži tudi zasebno, je seveda pričakovati, da bomo na odru lahko videli in slišali Davida Amara, Uroša in Tjašo Steklasa, pa tudi Evo Boto.

"Šla sem iz cone udobja"

"S tem koncertom bom šla iz cone udobja, saj plesati in peti hkrati ni najlažje, ampak se bom potrudila maksimalno, da bodo ljudje odšli zadovoljni," ob tem pa poudarja, da se ji zdi, da na slovenskem trgu manjka takšnih spektaklov, in zato upa, da bo lahko ustvarila nekaj, kar bo ljudem všeč in se jih bo dotaknilo.

Ines Erbus bo deseto obletnico samostojnega glasbenega ustvarjanja praznovala s koncertom v Hali Tivoli. Foto: Jan Lukanović

Njena babi ima svoj profil na TikToku

Vesela je, da bodo na koncertu v prvi vrsti lahko sedeli njeni zvesti oboževalci, ki jo spremljajo že od samega začetka, seveda bodo na koncertu v Hali Tivoli tudi njeni prijatelji in družina. Še posebej pa se veseli, da bo tokrat na njenem koncertu njena babica, ki je tudi sicer precej v koraku s časom. "Moja babi ima TikTok, prosim lepo. Ona po mojem koncertu že vse ve in ne samo, da ga gleda, tudi objavlja." Z babico si namreč delita veselje do fotografiranja. "Nihče drug v družini se ne fotografira rad, midve vedno."

Taylor Swift je njena vzornica

Njena vzornica je svetovno znana poppevka Taylor Swift. Obožuje njeno glasbo, zaradi nje je začela tudi sama spet igrati na kitaro in nasploh do nje goji globoko spoštovanje. "Je zagotovo ena najuspešnejših pevk na svetu, doživela je neverjeten uspeh tako finančno kot tudi glasbeno in ostaja zvesta sama sebi," poudarja Ines in priznava, da jo verjetno to, da sama piše pesmi, dela pristno in se zaradi tega publika z njo tako lahko poistoveti. Tudi Ines Erbus ima nekaj ciljev za prihodnost, njena želja je, da bi s kašnim pevcem ali pevko posnela duet v slovenskem jeziku. Pevka sicer še vedno največ poje v hrvaškem jeziku in v Spotkastu je obrazložila tudi to.

V Spotkastu je z nami delila tudi zabavno anekdoto s snemanja videospota za pesem Ranjeno srce. Foto: Jan Lukanović

Ljubezenske prizore je odigrala z najboljšim prijateljem

Ranjeno srce je ena izmed ljubših pesmi prvotne zasedbe Foxy Teens in zato se je pevka odločila, da jo bo ob svoji deseti obletnici preoblekla. "Pesem mi je bila od nekdaj všeč, skozi leta pa je besedilo dobilo poseben namen, in ja, tudi moje srce je bilo kdaj ranjeno," priznava Ines in dodaja, da ima včasih občutek, da je bila pesem napisana prav zanjo, ker se lahko najde prav v vsaki besedi. Videospot za pesem so snemali štiri dni v Turčiji, glavno vlogo je odigral njen zelo dober prijatelj, sicer fotograf Tibor Golob in zato priznava, da jima ni bilo težko igrati ljubezenskih prizorov. Kot pravi, ji je bilo celo lažje, ker Tiborja res dobro pozna.

V Spotkastu lahko slišite tudi, kaj vse se na snemanju zgodi, pa poslušalci in gledalci tega ne vidimo. Med drugim so imeli izkušnjo s konji in takrat je pevka samo držala pesti, da se vse dobro konča.

"Take stvari me ne prizadanejo, naredim zid," pravi Ines o negativnih komentarjih. Foto: Jan Lukanović

V šoli je bila priljubljena

V šoli nikoli ni imela težav, da bi jo sošolci zmerjali ali da bi jo iz ljubosumja žalili. "So se kdaj pohecali iz mojega imena ali kaj podobnega, ampak si nikoli nisem jemala k srcu in sem se raje nasmejala z njimi." Tudi sicer priznava, da ji v šoli ni bilo težko, ker je že takrat imela dovolj zdrave samozavesti, da se je določeni komentarji niso dotaknili. To, da je imela samozavest, pripisuje svojima staršema, ker sta jo vzgajala v pravo smer in ji dajala občutek varnosti skozi njeno celotno otroštvo, pa tudi kasneje na njeni glasbeni poti.

Oba starša prihajata iz glasbenih vod in zato je od začetka velikokrat nasvet iskala pri njiju, zadnjih nekaj let pa je v resnici popolnoma samostojna na svoji poti, še vedno pa se po kakšen nasvet rada zateče k njima. Sta njena velika podpornika in jima je zelo hvaležna za vse, kar sta ji dala in omogočila.

"Spoznala sem, da je v tem poslu veliko egoizma in to pogosto iz moške strani," je povedala o svojih izkušnjah z glasbenim poslom v zadnjih desetih letih. Foto: Jan Lukanović

Zasebnosti ne razkriva rada

O Ines Erbus kot pevki vemo veliko stvari, o njenem zasebnem življenju pa bolj malo. Pa je to namerno? "Ja, je namerno. Zdi se mi, da če preveč daš, kar se tiče mojih zvez in partnerjev, gre lahko hitro v napačno smer, pa koga bi to sploh zanimalo," se pošali pevka in doda, da ji je vseeno lepo, da kakšne stvari lahko zadrži za sebe. Kljub temu pa se je Eva potrudila in jo med pogovorom vprašala tudi malo o njenem pogledu na partnersko zvezo ter o tem, ali je kdaj imela fanta, ki ga je očarala samo zato, ker je pevka. V Spotkastu je povedala tudi, kakšno je trenutno njeno ljubezensko življenje, je samska ali ne? Prisluhnite in se pripravite na njen veliki spektakel v Hali Tivoli, ki bo 27. decembra ob 20. uri.