Pa tako lep dan je bil je triler z elementi drame in grozljivke, ki spremlja štiri prijateljice, ko se podružijo v odročni hiši sredi gozda. Ena od njih ima težave z avtomobilom in nato z lokalnim avtomehanikom, preostale tri pa okrog hiše videvajo sumljivega lovca. Film je napet in dramatičen, predvsem pa prikaže prepričljive odnose med protagonistkami, ki so že dolgoletne prijateljice.

Čeprav se (skoraj) cel film odvije v enem dnevu, je produkcija trajala več kot desetletje. Katarino Čas, Tino Vrbnjak, Ulo Furlan, Nino Ivanišin in ostale člane zasedbe je k sodelovanju prepričal režiser in scenarist Perica Rai, kot razložita obe intervjuvanki, predvsem z entuziazmom in vizijo.

Poleg Katarine Čas in Tine Vrbnjak štiriperesno deteljico prijateljic v filmu Pa tako lep dan je bil dopolnjujeta še Nina Ivanišin in Ula Furlan. Foto: Jan Lukanović

Desetletni projekt in sodelovanje pri ustvarjanju filma

To ni bilo običajno snemanje, saj so scenarij ves čas razvijali in so vmes celo začeli znova. "Same smo skrbele za scenografijo in kostume, tudi scenarij smo spreminjale," razloži Katarina Čas. Na vprašanje, če je tako ravnala tudi pri kasnejših projektih, tudi pri Martinu Scorseseju, ki jo je režiral v Volku z Wall Streeta, odvrne: "V bistvu skorajda, ja. Jaz kar rečem stvari in tudi Martyju sem. (kratka pavza) Ne bi zdaj, kaj sem rekla (smeh). Ampak zelo rada povem, kaj mislim, in če je odnos normalen, režiserji to cenijo."

Ker je snemanje Pa tako lep dan je bil trajalo desetletje, je bilo vmes veliko sprememb v življenjih igralk. "Življenjske zgodbe so se obračale na glavo znotraj tega projekta. Jaz sem šla iz ene življenjske zgodbe v drugo, zanosila, rodila, še zmeraj snemala tole," razloži Tina Vrbnjak, in doda: "V filmu je celo en kader, ki je posnet v bolnici, ko sem bila tri dni po roku in čakala na porod."

"Šla sem iz ene življenjske zgodbe v drugo, zanosila, rodila, še zmeraj snemala tole," je dolgotrajno snemanje novega celovečerca komentirala Tina Vrbnjak. Foto: Jan Lukanović

Hiter in drzen fantomski volan

Katarini Čas je uspelo v zadnjih letih ob domačih serijah Ja, chef in Primeri inšpektorja Vrenka nastopiti tudi v več mednarodnih koprodukcijah, kar je včasih težko uskladiti.

"Jack Ryan se je zgodil ravno, ko smo snemali serijo Ja, chef. Potrebovali so me samo za teden dni, tako da sem dobila odpustek za ta čas. Nato se je seveda vse zakompliciralo. John Krasinski je zbolel za kovidom, potem je bilo v Dubrovniku tako razburkano morje, da nismo mogli snemati. Na koncu sem imela nočno snemanje v Dubrovniku, takoj naslednji dan zjutraj pa sem morala biti v Ljubljani na setu Chefa, saj smo imeli cel dan rezerviran za scene Pike in Luka, kjer moram biti ves čas prisotna," razloži. A ni dovolila, da bi jo to potrlo. "Tako sem se prepričala, da se ne smem smiliti sama sebi, obrnila sem prizmo in si rekla, 'Kakšen rokenrol, direkt grem iz enega snemanja na drugega.'"

Katarina Čas je spregovorila tudi o svojem sodelovanju pri mednarodnih produkcijah in zapletih, ki jih lahko prinese usklajevanje urnikov. Foto: Jan Lukanović

Povedala je tudi, kako težko je včasih na avdicijah, ko moraš povsem improvizirati. Posebej si je zapomnila tisto za Hitre in drzne 6. "Spomnim se, da sem si delala veliko preglavic glede tega, ali naj se pretvarjam, da držim volan in naj menjam prestave. Ali pa bi bilo morda bolje, če se osredotočim na izraz na obrazu. Potem sem delala tako [pokaže roke na volanu], ampak se nisem dobro počutila, tako da sem hitro dobila občutek, da ne bom dobila vloge." In res je ta kasneje pripadla Natalie Emanuel.

Napačna učilnica in igra s čisto pravim levčkom

Obe igralki smo tudi povprašali, kako sta se lotili igre in obe sta postregli z zanimivo in nepričakovano anekdoto. Tina Vrbnjak je povedala, da je to posledica vstopa v napačno učilnico. "Na gimnaziji sem v prvem ali drugem letniku slučajno 'uletela' na avdicijo za gledališki krožek," je povedala. Po številnih predstavah del, ki so bila na maturi, med drugim Alamuta in Kafke, se je odločila za AGRFT. "Nisem vedela, kaj bi drugega in sem šla poskusit srečo na sprejemnih izpitih. Imela sem srečo, da nisem poznala nobenega od starosti v žiriji, tako da nisem imela nobene treme. Kasneje sem razmišljala, ne vem, ali bi jih sicer naredila."

Katarina Čas se je z igralstvom prvič srečala zelo zgodaj, ko je dobila glavno vlogo v mladinskem filmu Peklenski načrt, Tina Vrbnjak pa je povedala, da je njega igralska pot pravzaprav posledica vstopa v napačno učilnico. Foto: Jan Lukanović

Katarina je imela nekoliko drugačno izkušnjo in to celo bolj zgodaj, ko je dobila glavno vlogo v mladinskem filmu Peklenski načrt. "Zaljubila sem se v ta proces dela. Zasedba je bila izjemna – Majda Potokar je bila moja babica, Dare Valič je igral mojega očeta in nikoli ne bom pozabila Gojca kot smešnega akviziterja. Ampak ne samo to, vse mi je bilo všeč, kako smo delovali kot ekipa, kako smo sodelovali. Jaz sem se lahko celo igrala z malim levčkom v živalskem vrtu. To je bilo neprecenljivo, še vedno imam tak spomin na tistega medvedka od levčka. To je bil cel žur. Takrat sem pomislila, da bi to lahko počela …"

"Kaj? Se igrala z levčki?" jo v smehu prekine Tina in prijateljici se začneta smejati temu Katarininemu spominu, ki nedvomno predstavlja otroške sanje bolj ali manj vsakogar. "Pusti zdaj leve, Tina," v smehu zaključi Katarina.

Igralki sta se med pogovorom za Spotkast večkrat iskreno nasmejali. Foto: Jan Lukanović

Tudi po dolgo pričakovani premieri Pa tako lep dan je bil bosta Tina in Katarina še naprej izredno zaposleni. Nova sezona Ja, chef prihaja ravno ta teden, Tino Vrbnjak je mogoče videti v množici predstav v SNG Drama, ki zaradi prenove Drame gostuje na Litostrojski ulici v Šiški ("Publika nas je našla," pove), Katarina Čas pa ravno snema serijo Wild Cherry za BBC v Londonu .

"Serija se dogaja v bogati skupnosti, kjer je vse videti popolno, a se nato razkrije ozadje, fokus pa je na odnosih med materami in hčerkami ter pritisku družbenih medijev, tako da je v bistvu triler," opiše dogajanje in seveda vsi že željno pričakujemo, kdaj bo premiera na katerem od domačih kanalov ali pretočnikov.